Поповнення номенклатури озброєнь в Україні

18:36 21 травня Київ, Україна

Звичайно, насамперед Україна потребує західної авіатехніки. Винищувачі F-16 рано чи пізно будуть надані. Українські пілоти влітку мають розпочати навчання у Великій Британії. Як показує практика, після Англії за навчання мають взятися й інші країни ЄС. А після того, як будуть надані винищувачі, йтиметься про сучасніші літаки. Питання часу.

Зараз Україна отримує все нові і нові види озброєнь від західних партнерів. Так, Великобританія передасть нам сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Дрони доповнять постачання ракет великої дальності «Storm Shadow», які Великобританія передала Україні минулого тижня, і мають дальність польоту вдвічі більшу за MLRS «Himars». Дрони мають ефект, який можна порівняти з артилерійським снарядом. Оскільки це робиться на замовлення, тобто на складах таких боєприпасів немає, то постачання очікується найближчими місяцями.

У той час, поки агресор збирає по засіках залишки радянської техніки та усвідомлює, що відновити все те, що російська армія витратила за час вторгнення, не вдасться і за 10 років, Україна стрімко та ґрунтовно проводить переозброєння армії.