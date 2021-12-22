Помпео висловив своє ставлення до придушення протестів у Білорусі

Глава Державного департаменту США Майк Помпео вважав за потрібне втрутитися у внутрішню політику Білорусі і дати пораду владі країни про те, як потрібно ставитися до протестних рухів.
Він не повідомив про джерела інформації і про критерії, на які він спирався, називаючи білоруські протести мирними.
Помпео нагадав, що не вважає недавні вибори в Білорусі чесними і вільними, незважаючи на укладення міжнародних спостерігачів,
Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусі, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.
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