Помпео висловив своє ставлення до придушення протестів у Білорусі

10:44 13 серпень Київ, Україна

Глава Державного департаменту США Майк Помпео вважав за потрібне втрутитися у внутрішню політику Білорусі і дати пораду владі країни про те, як потрібно ставитися до протестних рухів.

"Ми бачимо, як там діють проти мирних демонстрантів, і це викликає у нас тривогу", заявив Помпео

Він не повідомив про джерела інформації і про критерії, на які він спирався, називаючи білоруські протести мирними.

"Я думаю, що США і Європа повинні визначити, як реагувати на це, щоб забезпечити хороший результат для білоруського народу", - сказав він в інтерв'ю чеському телебаченню. Текст інтерв'ю призводить Держдеп.

Помпео нагадав, що не вважає недавні вибори в Білорусі чесними і вільними, незважаючи на укладення міжнародних спостерігачів,

"А тепер ми ще й бачимо, як там діють проти мирних демонстрантів, і це викликає у нас тривогу", - додав Помпео.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусі, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.