Із трьох груп, які були послані вбити нашого президента, дві складалися з найманців ПВК «Вагнера», ще одна – із чеченських бойовиків.

Також, посилаючись на власні джерела, The Times повідомили, що велику роль у ліквідації диверсійних груп відіграла ФСБ РФ, а точніше ті її співробітники, які виступають проти війни з Україною.

Хоч як дивно, серед рашистів, як і серед фашистів часів Другої світової війни, залишилися адекватні люди. Відомий російський дисидент Михайло Ходорковський, колишній власник нафтової компанії «ЮКОС», після вибуття 10 років, був змушений тікати з країни. Водночас, обіймаючи високу посаду, у нього досі збереглися зв'язки у різних силових структурах країни.. Не виключено, що саме він став тією людиною, яка інформує українське керівництво, підтримуючи зв'язок із співробітниками ФСБ та СЗР прямо зі ставки ворога.

Нехай місцеве населення окупантів і залишається під впливом пропаганди, у силових структурах залишаються люди, які розуміють весь жах і хочуть припинити цю війну. Це означає, що план із повалення голови окупантів вже може бути готовим.