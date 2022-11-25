Польща висловлює бажання замінити Росію на G20

10:32 25 листопада Київ, Україна

Віце-міністр культури Польщі Ярослав Селлін заявив: “Польща має замінити Росію на G20”. До такої думки він прийшов, спираючись на економіку країни і, ймовірно, прогнозуючи майбутнє падіння ВВП РФ.

Справді, Польща посідає 21 місце у рейтингу найбільших економік світу. Склад G20 формується на основі тих самих економік. Тобто перші 20 країн у рейтингу щороку збираються на саміті. Згідно з даними на 2019 рік, Росія посідає 11-те місце у світі за рівнем ВВП.

Проблема полягає в тому, що, незважаючи на падіння ВВП у РФ, на території країни залишається велика кількість ресурсів, якими не готові жертвувати деякі члени G20. Саміт може скільки завгодно бойкотувати Росію, проте вони не можуть просто так виключити цю державу зі складу G20.

Однак у найближчі кілька років, за умови збереження санкцій та початку громадянської війни в РФ, її справді зможуть виключити з великої двадцятки, оскільки рівень її ВВП стане нижчим.. Тільки тоді Польща зможе по праву зайняти місце Росії у G20.