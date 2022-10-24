Польща вирішила анексувати частину Росії

21:45 23 жовтня Київ, Україна

Як відомо, посольство будь-якої держави на території іншої країни вважається адміністративною одиницею тієї держави, якій вона належить. Тобто, на території російського посольства і на землі, де воно знаходиться, діють закони РФ і фактично, цей шматочок землі належить Росії.

Некомерційні організації Польщі організували референдум про анексію російського посольства у Варшаві, після чого планують передати його під контроль столиці. Варто зазначити, що захід не знайшов супротивників із боку влади країни. На відеоролику з місця подій, що потрапили до мережі, видно чергу з тисяч людей, які прийшли проголосувати.

Очевидно, що цей перфоманс має показати всю абсурдність путінської анексії тимчасово окупованих українських областей. Те, що зробив агресор, по суті може зробити будь-який бажаючий, на території будь-якої країни. Так само будь-яка країна може анексувати всю Росію, провівши подібний “референдум”, проте від цього нічого не зміниться.

Що примітно, поляки прямо назвали свою дію анексією, на що не наважилися у Кремлі.. Люди звикли називати речі своїми іменами і варшавський “референдум”, хоча в цьому плані, має більше легітимності, ніж те, що зробила Росія.