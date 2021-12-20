Політолог Володимир Корнілов про помилки з терористами

22:10 23 липень Київ, Україна

Російський політолог Володимир Корнілов поділився думкою про те, чому в Україні зростає кількість терористичних акцій. Приводом для роздумів стали два захоплення заручників, які йшли один за іншим.



Нагадаємо! У Луцьку, 22 липня 2020 року, чоловік захопив автобус із заручниками і утримував їх на протязі декількох годин. Сьогодні, 23 липня 2020 року, в Полтаві в заручники було взято офіцер поліції.



Політолог, історик і політичний оглядач Володимир Корнілов вважає дивним, що влада України вступили в переговори з терористом.

«Є золоте правило: з терористами не можна вступати в переговори! Коли в Луцьку влада пішла на поступки, експерти попереджали, що подібні дії породять низку захоплень заручників », - сказав експерт.





Корнілов зауважив, що поступки терористам заохочують їх дії, саме тому переговори з ними державі вести не можна. Він заявив, що те, що відбувається на Україні - наочне підтвердження сказаного. На думку політолога, київськими політиками породжений небезпечний прецедент, за яким послідує серія аналогічних історій.