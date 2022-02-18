Політолог розповів, навіщо "клонують" лідерів передвиборчих перегонів

20:38 25 вересень Київ, Україна

Експерт в галузі політології розповів, чому, на його думку, в якості кандидатів на місцеві вибори балотуються клони відомих політиків. Навряд чи можна назвати збігом наявність шести кандидатів, Борисів Філатових, в Дніпрі або двох Трухановоих в Одесі.

Як пояснив нам політолог Олексій Якубін, "клонів" вводять опоненти та балотуються вони в основному для того, щоб:

Розсіяти увагу виборця. Не дозволити кандидату - "оригіналу" перемогти в першому турі.

"Тут ключове питання не в тому, щоб люди повністю переплутали кандидата. Ключова мета таких кандидатів, щоб вони хоч трохи відтягнули кількість голосів. Тобто, тут не розрахунок на те, що люди виключно замість одного кандидата повністю проголосують за іншого. Тут мова йде про відсотки, навіть невеликі.

Якщо говорити про вибори в таких великих містах, як Дніпро та Одеса, то це може вплинути істотно, адже в цих містах можна розв'язувати питання, бути другому туру чи не бути.

Наприклад, у Філатова, очевидно, що є електоральне ядро і він, звичайно, хотів би перемогти ще в першому турі, щоб другого вже не було. Те ж саме стосується й Труханова.

При використанні цієї тактики з "клоном", це спроби не просто обдурити або заплутати виборця, а пограти в цифри та відсотки.

Може, кількість розсіяних голосів і не буде критично велика, але вона може зіграти важливу роль, коли той же Філатов в першому турі отримає не 50%, а 48% і другому туру тоді вже бути ", - зазначив Якубін.

За його словами, така технологія "грає" в контексті "розмазування" рейтингу кандидата ".

"Клонування" кандидатів - досить поширена тактика не тільки під час місцевих виборів, а й президентських. Зараз в Україні жодним чином не регулюється це питання, адже іноді практично неможливо довести відсутність "збігу обставин", зазначає політолог.

"Якщо кандидат 2 або 3 в рейтингу, то це (ред. - стратегія "клонування") може ще більше його знизити.

Це все, як правило, робиться опонентами і навіть якщо відсоток втрачених голосів буде невеликий, то це все одно може мати критичне значення.

Зрештою, і на президентських виборах була схожа ситуація з Тимошенком Юрієм Володимировичем. Також був розрахунок на певні відсотки.

У другому турі вже буде складніше, тому що там буде грати фактор антирейтингів.

У нас дуже багато говорилося про те, що на цих виборах нарешті технологію клонування викорінять, будуть запобіжники, але ми все одно спостерігаємо, що це ніяк не регулюється.

З цією технологією дуже важко боротися. Люди просто повинні бути уважними та дивитися на те, хто суб'єкт висування", - констатував Олексій Якубін.

Водночас політолог Андрій Золотарьов переконаний, що значні втрати "загальна картина" результатів виборів не понесе.

"Ця технологія, якщо і зможе "відкусити" (ред. - голосів), то в межах статистичної похибки. Наприклад, на виборах до Верховної Ради, коли була мажоритарка, якщо ця технологія може і працювала, то зараз ефективність цієї технології буде дуже низькою. Фактично це більше для хайпа, для нервування штабів. Якщо так говорити, то це, скоріше, просто спроба зробити навколо цього шум.

Технологічно зробити, щоб виборець не помилився, досить нескладно, адже друкується номер, підкреслюється, що, наприклад, Філатов, "правильний".

Це все вже давно відпрацьовано і ніякої шкоди Труханову або Філатову з цього не буде.

Це також може бути відпрацьовано і в іншому, протилежному напрямку, щоб показати "дивіться, якими брудними методами проти нас працюють", - пояснив він.