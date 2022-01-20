Політикам час змінити курс в гонитві за владою

18:51 03 вересень Київ, Україна

Завжди знайдуться "діячі", які спекулюють на "хворих" темах суспільства. Як політики можуть об'єднати націю, а не сприяти розколу, розповів нардеп Дмитро Шпенов.

"Вибори та зміна влади - це найважливіший принцип демократії. Вибори не розколюють країну. Країну розколюють окремі політики, які у боротьбі за владу спекулюють чутливими для суспільства темами. В першу чергу, це теми мови та релігії.



Часто саме політичне втручання в ці питання провокує напругу та зростання суперечностей в цих питаннях. Спекуляція на темах, що роз'єднують суспільство, не несе нічого хорошого ні окремим групам населення, ні країні в цілому. Нам потрібна дискусія іншого рівня. Це дискусія про розвиток країни, окремих регіонів як частини великого цілого. Це та дискусія, яка здатна позначити цілі, що об’єднають націю".