Політичний сезон може загострити ситуацію на Донбасі

19:21 25 серпень Київ, Україна

Перше успішне перемир'я набула чинності 27 липня. Проте ворожа сторона не припиняє активні дії з облаштування своїх позицій, це може бути підготовкою до початку політичного сезону в Україні.

Так вважає військовий експерт Олег Жданов.

«Я навіть можу сказати, коли вони (російські війська на Донбасі - ред.) Перемир'я порушать. Це може бути в вересні, як в 1939 році, коли почалася Друга світова війна. Зараз окупаційні війська дуже інтенсивно проводять обладнання позицій в сірій зоні. Ми там поглядаємо з-за рогу, нам же заборонено вести розвідку, ось ми знаємо, що це зараз відбувається », - сказав Олег Жданов.

Він зазначив, що ймовірність такого сценарію можлива у вересні через те, що починається політичний сезон.