Політична імпотенція чинної влади

Про те, що велике угруповання російських військ стоїть на порозі, західні спецслужби повідомляли вже давно. Про це прямо говорив навіть Байден, називаючи як дату неминучого вторгнення 16 лютого 2022 року. Що зробив Зеленський? Переклав спецслужби на особливий режим? Може, підготував населення? Вжив ще якихось спеціальних заходів?

Ні. Він оголосив свято і змусив людей бігати з прапорами та кричати пісні. Святкувати і співати виявилося не до місця і не вчасно. Все керівництво непокоїться за територіальну цілісність, а мені цікаво, хтось переживає людей? Ми вже зараз гарантовано втратили 4 млн. громадян України, ще більше ускладнивши ситуацію з демографією.

Перше, що зробив наш президент після визнання «республік», почав обдзвонювати глав західних держав, очевидно з проханнями про допомогу або для отримання інструкцій, а народ України все чекав і чекав на звернення. «Нікому нічого не віддамо», почули ми від Зеленського, коли в Донецьку та Луганську гриміли салюти та майоріли російські прапори.

Ми повністю поклалися на наших західних партнерів, які за фактом, окрім санкцій проти РФ, ні на що не спромоглися. Ну Байден ще помолився за нас, попередньо евакуювавши посольство вже зі Львова, куди воно було перенесене з Києва, до Польщі, разом із американськими військовослужбовцями, які звернулися ще швидше, адже їм не довелося палити документи та знищувати жорсткі диски.

Чого варті борелівські твіти про те, що російські еліти втратили шопінг у Мілані? А мені, як обивателю, не цікаво куди витрачають гроші злодійкуваті чинуші сусіда, розкажіть про свої рахунки та особливо сховані в офшорах!

Навіть заходи проти "Північного потоку-2" вдарять болючіше по країнах, які не отримають газ, ніж у верхівці Газпрому. Щодо продовження транзиту через Україну, якого ми так домагалися, вже можна стверджувати, що, швидше за все, його теж не буде.. У країні воєнний стан. Та й Путін уже казав, що інфраструктура газопроводу старезна і не екологічна.

Від санкцій щодо Північного потоку – 2 виграють лише США, і, напевно, Польща, інфраструктуру якої давно підготували до прийому ЗПГ з Америки. Є думка, що через високі ціни на газ минулого року, Газпром уже виправдав усі вкладені у будівництво газопроводу гроші, чого не скажеш про Німеччину, яка також чимало вклала у проект і була змушена закуповувати газ по 2000 за тисячу кубометрів.

Також у США з'явиться надійний важіль тиску на партнерів НАТО в сенсі виправдання збільшення членських внесків, а також необхідності закуповувати у США більше озброєння.

Про розвиток економіки тепер можна забути. За заявами Зеленського, відтік інвестицій уже склав 12,5 мільярда доларів і збільшується на 2-3 млрд щомісяця. Нашу країну розлючено напихають кредитами на купівлю барахла, у кого що залежалося, хто старих вагонів підкине, хто перепродасть озброєння, нав'язане раніше в рамках співпраці по НАТО, тепер у нас є навіть криголам!! Цікаво як він нам допоможе в обставинах, що склалися? І як віддавати кредити, які з нас обов'язково вимагатимуть?

Чимало шкоди завдала промова Зеленського на мюнхенській конференції, зокрема його натяки на повернення до ядерного статусу. За це зачепилися у Кремлі та отримали ще один аргумент, адже порятунок світу від «брудної української атомної бомби» – звучить потужно.