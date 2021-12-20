Поліція запобігла вбивству міністра України

За словами Дениса Монастирського, міністра внутрішніх справ України, поліціянтам вдалося запобігти замовному вбивству міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Група осіб, під проводом громадянина США, задумувала вбити українського чиновника через його професійну діяльність.

Як повідомив Монастирський, у серпні 2021 року до поліції надійшов сигнал, що жінка шукає кілера, щоб убити Лещенка. Правоохоронці звели її зі співробітником МВС, який представився найманим убивцею. З того часу було відкрито кримінальне провадження, а дії та розмови фіксувалися.

У ході оперативної роботи з'ясувалося, що основним замовником є не жінка, а громадянин США. 17 листопада "кілер" та замовник зустрілися для передачі задатку у розмірі 20 тис. доларів. Після цього поліція затримала замовника та решту групи зловмисників.

Вбити Лещенка американець хотів через те, що ще в 2018 році українець, який тоді ще не обіймав посаду міністра, позичив 150 тис. доларів у американського громадянина і так і не повернув. Завдяки випадковості поліції вдалося запобігти цьому злочину. Однак, якби не інформація, що надійшла правоохоронцям, мабуть, випадково, наслідки могли б виявитися трагічнішими.