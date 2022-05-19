Показуха на випередки

19:49 14 серпня Київ, Україна

Клоунада продовжується .......... рік ......... день (відмічайте у календарі).

Нас чекає ще достатньо звитяг по борців за .... А за що? Свободу вибору... так ні, вже вибрали собі. Економічне зростання... знову ні, так епоха бідності скінчилась. Подолання корупції... аж ніяк, бо все тільки починається. От займайте перші ряди й все побачите.

Та більшість блогерів чи медіаресурсів мовчать у самий розпал. Мабуть, чекають чим все закінчиться і яку сторону прийняти, Сторону нового очільника поліції м. Києва Івана Вигівського під кураторством Дениса Монастирського і його "менторів" Зеленського та Єрмака або сторону Національного Корпусу пана Білецького Андрія Євгенійовича з неоднозначною позицією. Одне скажу, при Авакові такого не було.

Як на мене, то мухи навмисно сідають в основному на два субстрату: живильний субстрат і субстрат, на який можна відкласти яйця, щоб в ньому розвивалися личинки. У пошуках їжі деякі комахи шукають гній, випорожнення тварин і людини, а також будь-які інші органічні речовини, що розкладаються. Нумо закидаймо один одного ще багном і будемо радіти....

Шоу продовжуватимуться доти, поки ми це дозволятимемо. Нам сцять в очі, закладають у вуха, роблять динамічну картинку перед очима, відволікаючи від основного - хто насправді ворог.