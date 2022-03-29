Показова бравада РФ: все про нашумілий криголам «Віктор Черномирдін»

13:37 06 листопада Київ, Україна

Якість і професіоналізм в Росії не в пошані, а ось показухи хоч відбавляй, це стосується всього, починаючи з повсякденного життя росіян і закінчуючи державними замовленнями.

Пустити пил в очі - це завжди будь ласка, ось і зараз російські ЗМІ вже другу добу рясніють заголовками про те, що був введений в дію найбільший в світі неатомний криголам проєкту 22600 «Віктор Черномирдін».

Помпезність його введення в дію, звичайно, повністю заглушила правду - цей криголам не тільки зданий з затримкою на 5 років, а й весь цей час був благодатним ґрунтом для розпилу бюджетних коштів. А це, своєю чергою, призвело не тільки до того, що на нього було витрачено значно більше "кровних" російських платників податків, а й до того, що сам криголам виявився, м'яко кажучи, трохи дефективним.



Так, криголам проєкту 22600 вартістю 7,95 млрд рублів був закладений ТОВ «Балтійський завод - Суднобудування» в 2012 році, з оголошенням терміну здачі - 2015 рік. Але через рік після будівництва з'ясувалося, що проєктна документація не відповідає технічним характеристикам криголама, що виливається в перевантаження корабля на 2,5 тисячі тонн.





У підсумку, криголам, що будується, не відповідав за технічними параметрами осадки, що вимагало змін концепції корпусу судна. При цьому за рік будівництва корпус судна був частково вже виготовлений і в виготовлену його частину вносити зміни не представлялося можливим. Тому досягнення необхідних технічних характеристик спробували домогтися на основі того, що вже було в наявності.

Уже доопрацьований криголам спустили на воду лише в 2016 році, з відстрочкою здачі в експлуатацію на 2018-й і збільшенням витрат на будівництво до 11 млрд руб. Але, в листопаді 2018 року на криголамі відбувається вибух і спалахує пожежа, що пошкодила електропроводку та систему управління котлами. В результаті, терміни здачі криголама знову переносяться, а його будівельники успішно списують 430 млн рублів - збиток, завданий судну пожежею. У жовтні 2019 року криголам нарешті виходить на заводські ходові випробування, виділені на нього бюджетні кошти на той момент вже сумарно перевищують 12 млрд рублів.



У 2020 році на криголам, який отримав пошкодження гребних гвинтів в ході ЗХВ, було також додатково виділено 3,5 млрд рублів з бюджету Міністерства транспорту РФ і Міністерства промисловості і торгівлі РФ.



Таким чином, пафосне і помпезне введення в роботу криголама «Віктор Черномирдін» я б, на місці громадян Росії, розглядав не як привід для гордості, а як яскравий приклад факту деградації російської суднобудівної промисловості, призначеної, як бліда подоба минулого, не більше, ніж для розпилу бюджетних коштів на вельми сумнівної якості проєктах.



Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко