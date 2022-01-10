Чи піде Лукашенко на діалог з опозицією

21:04 27 серпень Київ, Україна

Президент Республіки Білорусь згоден на діалог з опозицією в особі студентів і трудових колективів, проте категорично відмовився розмовляти з вулицею.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зазначив, що ситуацію в Білорусі в будь-якому випадку буде використовувати Росія.

«Це насправді дуже неоднозначна ситуація. У будь-якому випадку вона буде використовується і буде використовуватися Російською Федерацією. Щодо якихось поступок у переговорах - це технологічно правильно. І за великим рахунком, Лукашенко може погодитися на дострокові парламентські вибори, щоб тільки залишитися на посаді », - сказав Бала.

На його думку, під час переговорів ситуація може змінитися, якщо вони відбудуться.



Експерт додав, що обидві сторони можуть використовувати таку ситуацію в своїх інтересах.