Чи піде Лукашенко на діалог з опозицією
21:04 27 серпень Київ, Україна
Президент Республіки Білорусь згоден на діалог з опозицією в особі студентів і трудових колективів, проте категорично відмовився розмовляти з вулицею.
Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зазначив, що ситуацію в Білорусі в будь-якому випадку буде використовувати Росія.
«Це насправді дуже неоднозначна ситуація. У будь-якому випадку вона буде використовується і буде використовуватися Російською Федерацією. Щодо якихось поступок у переговорах - це технологічно правильно. І за великим рахунком, Лукашенко може погодитися на дострокові парламентські вибори, щоб тільки залишитися на посаді », - сказав Бала.
На його думку, під час переговорів ситуація може змінитися, якщо вони відбудуться.
Експерт додав, що обидві сторони можуть використовувати таку ситуацію в своїх інтересах.
«З одного боку, ця заява може бути пов'язано з тим, щоб втягнути своїх опонентів в переговори і практично не дати протестного руху створити свого лідера. Надалі ситуація буде залежати від того, наскільки люди, які протестують, здатні організувати перший етап цих переговорів і перехопити ініціативу. З іншого боку - як Лукашенко сам буде використовувати цю ситуацію, щоб залишитися при владі? » - прокоментував Віталій Бала.
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