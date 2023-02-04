Похоронний бізнес у Росії процвітає

11:32 04 лютого Київ, Україна

Понад 120 тис. російських бойовиків загинули. Незважаючи на те, що не всі з них повернулися додому, для похоронних агентств у РФ і так вистачає роботи.

Похоронна індустрія Росії переживає безпрецедентне зростання, що почалося під час пандемії коронавірусу і триває з перебігом подій в Україні. Паралельно зріс інтерес до спеціальності танатопрактиків — майстрів із косметичної підготовки покійних.

Один із представників ритуальних послуг Дмитро Євсіков розповів таке: “За 2022 рік я провів кілька навчальних курсів для новачків. І якщо раніше набиралося від сили 3–4 охочих, то зараз приходять по 18–25 людей. Найчастіше це співробітники моргів. Багато хто, навпаки, колишні візажисти, косметологи, перукарі. Втім, не стверджуватиму, що це пов'язано з бойовими діями”.

Звичайно, якби Дмитро почав стверджувати, що це безпосередньо пов'язане з бойовими діями, що очевидно, то незабаром міг би сам стати клієнтом для ритуальних служб. Так у Росії незабаром Мордашев, Міллер, Усманов, Ротенберги можуть поступитися своїми місцями у списку найбагатших людей країни нікому раніше не відомим власникам похоронних бюро.. А такі як Євсіков даватимуть майстер класи, замість б'юті-блогерів. "Негативне зростання" в Росії, поступово перетікає в "негативне життя".