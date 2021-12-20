Сайт «помощьпродуктами.рф» більш наближений до реальності і з'явився вже в хвилю пандемії. Пишуть пенсіонери, інваліди, батьки інвалідів, багатодітні сім'ї. Але в основному - через втраченої роботи. І якщо пенсіонери та інваліди звертаються переважно з провінції, то працездатні просять їжі частіше з Москви, Підмосков'я і Петербурга, звідки на сайт приходить більше половини всіх прохань про допомогу. Просять ті ж провінціали, які виїхали від безнадії в мегаполіси і застрягли зараз в столицях в найманому житлі, без роботи і грошей на проїзд.

Раніше в розділі "Нагодуйте" було 1-2 оголошення в день, причому багато людей писали не про те, що у них зовсім немає їжі, а говорили, що їм не вистачає на фрукти та овочі, хочеться смачного. А зараз там з'являються десятки оголошень в день, і люди дійсно пишуть, що їм зовсім нічого їсти. Сам характер оголошень дуже змінився. З карантином все стало набагато гостріше.

Нажаль, недоїдання прямо позначається на дітях. За даними опублікованими Науковим центром здоров'я дітей РАМН: «Сучасні діти в Росії не тільки відстають у рості, а й стали слабшими порівняно з поколінням 1970-80 років. Цьому сприяє і стан екології, і погане харчування, і якість питної води. За останні 10-15 років середнє зріст російських дітей скоротився на 2 см, середня вага знизилася на 20%, сила кисті у хлопчиків зменшилася на 30%. В результаті вже близько 30% дітей мають обмеження у виборі професії за медичними показаннями. Більш низький зріст сучасних дітей пояснюється і недоліком одержуваного з харчуванням кальцію. 45% дітей в Росії страждають від дефіциту кальцію в щоденному раціоні. Через низьке споживання молочних продуктів у дітей розвиваються остеопороз, карієс, рахіт, з'являється високий ризик перелому кісток, сповільнюється зростання».

Зараз, у ситуації пандемічної кризи, проблема недоїдання по всьому світу лише поглиблюється. Це цілком зрозуміло, коли мова йде про бідні країни, або країни, що розвиваються. Але ж кремлівська влада постійно каже про таку «розвинуту та могутню» Росію! Не правда! А правдою є прохання про допомогу від тисяч нормальних, освічених, працьовитих людей, що залишилися на прикінці другого путінського десятиліття не тільки без роботи, але і без їжі. Від людей, які не тільки не можуть забезпечити своїх дітей повноцінними благами «розвинутої країни», а, навіть, не спроможні їх банально покормити!

Ось уже століття в Росії люди не харчуються повноцінно.

Голодування - це не фізіологічний для організму стан, а величезний стресор. Адаптаційні можливості людського тіла дійсно великі, але не безмежні.