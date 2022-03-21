Підземні міста у РФ

Нещодавно було помічено часто переміщення численних державних бортів окупантів на схід своєї країни з Москви. Військові експерти не виключають, що їхнє переміщення пов'язане з будівництвом або прибуттям у вже готові підземні міста, які мають бути притулком для еліт на випадок ядерної війни.

“Бункерний” на те й бункерний, що поки що його армія перемелюється на полях битви в Україні – ховається у своєму звичному амплуа гризуна під землею. Ще в перші дні війни він наказав привести стратегічні сили стримування, тобто ракети з ядерними боєголовками, у підвищене бойове чергування.

Незважаючи на те, що Захід побоюється натискання “кнопки” старечим пальцем, цього не має статися навіть у разі віддачі такого наказу. Існує найскладніша і відносно тривала процедура із запуску ядерної зброї. Вона складається з передачі кодів доступу ланцюжком до пультів управління. А з огляду на те, що в країні поширюється антипутинські настрої, зокрема серед вищого військового керівництва, така процедура навряд чи реалізується.

Тому, численні державні авіарейси на схід країни, були, скоріш за все, санкціоновані з метою "розбавити" самотнє перебування в бункері "плешового карлика".