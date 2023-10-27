Підлітків у росії змусять працювати на важкому виробництві

17:40 25 жовтня Київ, Україна

У рф планується дозволити підліткам від 16 до 18 років працювати на шкідливих та небезпечних виробництвах. Відповідний законопроєкт внесено на розгляд до ради законодавців при федеральних зборах рф. Ймовірно, його ухвалять досить швидко, оскільки росія катастрофічно потребує робочої сили. Крім того, законопроєкт нібито не повинен зобов'язувати неповнолітніх йти працювати в обов'язковому порядку, а отже, у держдумі не порушуватимуть “етичні питання”.

У той самий час насправді, ймовірно, виявиться так, що кожен навчальний заклад зобов'яже виділяти кілька дітей для роботи. Можливо, це буде щось на зразок вахти чи зміни. Можливо, підлітків зі шкіл не залучатимуть, а сфокусують увагу на студентах коледжів та інших профільних закладів, куди вступають після дев'яти класів. Проте так чи інакше, у разі ухвалення закону, на виробництва почнуть “добровільно-примусово” відправляти дітей, оскільки дефіцит у деяких галузях сягає 70% кадрів.