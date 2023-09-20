Підготовка росіян до виборів

06:54 08 вересня Київ, Україна

Восени лосось у російських магазинах подешевшає на 10-25%. У майбутньому, обіцяють у Кремлі, також планується знизити вартість горбуші, кижуча та філе мінтаю. Зміни в ціні нібито пов'язані з реалізацією проекту «Камчатська риба», в рамках якого ретейлери закуповуватимуть лосось безпосередньо у рибалок і продаватимуть його з мінімальною націнкою.

До речі, зовсім недавно до мережі потрапило відео, де жінка з Приморського краю скаржилася на те, що не може дозволити купити собі риби і, за її словами, це єдине, що її турбувало.. Справді дивно, що у приморських містах, де рибальський промисел є основою економіки, населення може дозволити купити собі рибу. З іншого боку, це ж Росія, тому дивуватися не доводиться.

Втім, зниження цін на лосося, а можливо і на іншу морську живність, це не більше ніж піар-компанія уряду. Путін дуже вже хоче, щоб намальовані цифри на виборах максимально відповідали дійсності. Але, як і водиться в РФ, після проведення голосування ціни не лише повернуться до колишніх показників, а й перевищать їх, адже злодіям треба якось компенсувати збитки.