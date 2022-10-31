20:55 30 жовтня Київ, Україна

У Німеччині суд визнав винним місцевого жителя, 62-річного чоловіка, який їздив Гамбургом з наклейкою у вигляді літери Z на задньому склі автомобіля. Він не заперечував, що наклеїв символ, який став аналогом фашистської свастики, ще у березні. Суд оштрафував зомбованого кремлівською пропагандою на 4 тис.. євро.

Варто зазначити, що чоловік ще легко відбувся, адже у низці федеральних земель Німеччини запровадили кримінальну відповідальність за використання символу Z як підтримку війни в Україні.

Схоже, цивілізований світ почав розуміти, яку небезпеку несуть у собі росіяни. Окрім засудження, тепер запроваджується реальна відповідальність за підтримку війни. Не виключено, що в найближчому майбутньому заходи лише посилюватимуться, оскільки рашизм небезпечний і якщо не вжити конкретних рішень, рано чи пізно, він стане новою “чумою”, як це відбувалося за часів нацистської Німеччини.