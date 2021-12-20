Підроблені посвідчення ОБСЄ та закордонні привілеї: у Києві затримали шахраїв

У ході спецоперації у столиці України було затримано шахраїв, які продавали фальшиві посвідчення, так званої “міжнародної дипломатичної місії ОБСЄ”. За даними національної поліції України, група шахраїв пропонувала придбати фальшиві посвідчення неіснуючої організації, але максимально схожої на ОБСЄ, за 1,5 тис. євро. За словами правопорушників, документи давали право їхнім власникам перетинати кордон без карантинних обмежень, а через рік після зарахування до неіснуючої організації отримати дипломатичний паспорт, безкоштовне медичне лікування за кордоном та ще багато інших привілеїв.

Для своєї роботи шахраї створили сайт, максимально схожий на діючу організацію ОБСЄ, виготовили печатки та штампи, підробили посвідчення поліції та інших правоохоронних органів. Насправді людей, які купували фальшиві документи, зловмисники реєстрували у свої громадські організації.

За даним епізодом вже порушено кримінальну справу і триває слідство. Не виключено, що злочинне угруповання діяло під патронатом розвідки РФ з метою незаконного залучення громадян України до своїх підпільних організацій без їхнього відома.