Чому затягувалося підписання закону про гральний бізнес

20:44 11 серпень Київ, Україна

На питання, чому закон про гральний бізнес підписаний тільки сьогодні і правильне рішення прийняв Володимир Зеленський, відповів експерт в сфері права та політичних технологій Михайло Дяденко.



"Ніяких підводних каменів в тому, що закон підписаний тільки 11 серпня, немає.



Президент вклався у відведені Конституцією терміни, в які він повинен або підписати закон - або повернути до парламенту зі своїми пропозиціями.



Безумовно, закон, який подається на підпис, підлягає юридичній експертизі. Свої висновки дає Кабмін, правове управління Офісу президента. Так що ми бачимо не затримку, а - нормальний робочий процес.





Президент підписав цей закон, оскільки це була його послідовна позиція - навести порядок в цій сфері. Ми пам'ятаємо, скільки у нас на кожному розі було різних МАФів та інших споруд, в яких незаконно проводились азартні ігри. Вони були доступні особам з невисоким рівнем доходу, а також неповнолітнім.

Пам'ятаємо, як президент Зеленський закликав навести порядок, дав відповідне розпорядження.



Рішення перевести цей бізнес в цивілізоване русло було обгрунтованим. Тепер гральні автомати, казино будуть знаходитися в дорогих готелях. Туди не кожен зможе потрапити. Охорона не пускатиме людей, які не відповідають певним дрес-коду. Такого, як було раніше, щоб люди з невисоким рівнем доходу програвали в автоматах гроші кожен день, програвали всі свої доходи, більше не буде.





Підписавши закон про гральний бізнес, президент взяв на себе політичну відповідальність. Упевнений, всі ми через якийсь час переконаємося, що це було правильне рішення.

Цікаво, що найбільшими критиками законопроекту виступали ОТЗЖ і "Батьківщина". При цьому саме за прем'єрства Юлії Тимошенко нелегальний гральний бізнес розквітав буйним цвітом. І тільки трагедія в Дніпропетровську, де сталася пожежа в залі ігрових автоматів і загинули люди, привела до того, що Тимошенко змушена була піти на закриття цього бізнесу - популістський крок перед виборами.



Хоч зрозуміло, що з часом цей бізнес просто перейшов в кримінальне тіньовий русло. І фактично не припинив свою діяльність.



Тепер все буде інакше ".