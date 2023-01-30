Чому західні танки кращі за російські

20:19 29 січня Київ, Україна

Проблема радянської/російської техніки у тому, що до неї завжди ставилися як і людей – витратний матеріал. "Головна кількість, а не якість" - гасло червоної армії. Закидання супротивника трупами перекочувало з СРСР до сучасної Росії. Тому, важка техніка до, це мінімум комфорту, броні, електроніки, але “щоб більше, ніж в противника”.

У той же час на Заході, з Часів Холодної війни, армійська архітектура шикувалася з акцентом на оборону. Ніхто ніколи не прагнув силового захоплення “червоної” країни. Крім того, жодна економіка цивілізованих держав не могла витратити ту кількість грошей, що витрачала СРСР на створення військової техніки, адже тоді народам цих країн довелося б голодувати. Тому європейські країни завжди наголошували на якості і цінували, в першу чергу, людей, оскільки саме люди керують технікою, а не навпаки. Звідси – висококваліфіковані фахівці, здатні одним танком знищувати з великої відстані кілька радянсько-російських.

У результаті, отримавши західні танки, ЗСУ значно перевершать за якістю армія агресора на полі бою. Більше того, важка бронетехніка стане заключною ланкою у створенні аналога батальйонів західного зразка, які включають артилерію, розвідувальні БПЛА, високоточні, мобільні РСЗВ, маневрену мотопіхоту і танки, здатні знищувати ворожу бронетехніку з відстані, до якої танки. Така тактика значно скорочує втрати під час наступальних та оборонних дій.