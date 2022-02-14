Чому виріс рівень фальсифікату

19:14 24 вересень Київ, Україна

Як йдуть справи з правами споживачів під час карантину в Україні, і наскільки вони відрізняються від інших країн.

Своїми думками з цього приводу поділився виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.



"Якщо подивитися на Західну Європу, ми бачимо, що ті ж споживачі кредитних послуг, які взяли іпотеку або якийсь інший кредит, отримали розстрочку на час карантину. Безвідсоткову. Там все робиться для споживача, щоб він не зіпсував свою кредитну історію і залишився клієнтом банку.



В Україні такого, на жаль, немає. Найчастіше, якщо людина з якихось причин не може платити, в кращому випадку їй пропонують реструктуризацію. Але від відсотків її ніхто не звільняє.





Окрема історія - скасування планових перевірок на час карантину. У Європі, можливо, це призвело б до поліпшення бізнес-клімату. Але в Україні ми отримали зворотний ефект. Люди, які займаються фальсифікацією, масово стали випускати на ринок України підроблені продукти. Масло, згущене молоко, сири і так далі... Все це пов'язано з тим, що контроль, який і так був слабким, зовсім скасували.

На цьому тлі особливо тривожно виглядають чутки, які ходять з березня, що влада має намір розформувати Держпродспоживслужбу. Мовляв, з'явиться новий орган. Якийсь... При цьому офіційної позиції Кабміну з цього приводу як не було, так і немає. Схоже, в якийсь момент нас просто поставлять перед фактом.



На жаль, права споживачів, людина, її здоров'я - точно не в пріоритеті у нашої влади. Споживача вигідно обдурити, обхитрити, забрати гроші. Але вирішувати його проблеми ніхто не збирається.



Влада постійно зайнята передвиборчими та поствиборчими іграми, Держпродспоживслужба в напівмертвому стані, кіберполіція і себе не може захистити (згадаємо вчорашній злом), що вже говорити про нас. Тим часом кіберзлочинність з початку коронакризи зросла в рази. Шахраї зламують соцмережі, виманюють гроші під виглядом рідних, знайомих, друзів... Проблем у споживачів - маса, але в уряду, схоже, немає розуміння, як їх вирішувати. Чи немає бажання це робити".