Чому війна в Україні не зупинила корупцію у російській армії

Нерідко необхідне спорядження доводиться купувати родичам мобілізованих, що вони самі розповідають у соціальних мережах. У деяких випадках новобранцям доводиться насолоджуватися радянськими запасами.
"Бушлат старий. Його вже після приїзду дали. Звичайні штани, все це як належить. Плащ-намет радянський. Речмішок. Шапка хрін знає якого року. Який? 1982 рік", – розповідає один із новобранців із Пензи у своєму відео.
Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін хвалиться у себе в телеграм-каналі тим, що доставив для так званої народної міліції "ДНР" зимову амуніцію. За словами Рогозіна, це форма, утеплене взуття, термобілизна, в'язані шапки, рукавички.. Тим часом у ЗСУ намагаються розібратися ще з весняно-літньою колекцією російських військових: "Як на вітрині. Друга армія світу. Берці на скотчі".
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео з розбором російської каски. Під чохлом виявляється стара радянська каска, місцями вкрита іржею. У перехоплених розмовах росіян йдеться про те, що самі вони використовують будь-яку нагоду, щоб розжитися українською амуніцією: "Ми одягнені у все хохляцьке. Коли займаємо їхні позиції, або хтось з трупів знімає. На мені наколінники, поджопники – все мародерське". Не краще справи в російській армії з бронежилетами.
Мобілізовані з Краснодарського краю, які вже опинилися в Україні, як і раніше, сидять практично без усього необхідного обмундирування: "Нам дали калаші та штик-ножі. І, хлопці, копошитеся як хочете. Жодної інформації немає, командування немає. Сидимо як на голках, бо не знаємо де свої, а де чужі. Ні рацій, ні набоїв – нічого немає".
У Петербурзі набув поширення список, озаглавлений "Мінімальний набір для вибуття у військове відрядження". Близькі мобілізовані пишуть, що його видають у військкоматах. У пам'ятці 29 речей. Серед них два рюкзаки, камуфляж, швейцарський ніж, ліхтар, телефон та бронежилет. Вартість такого набору може становити близько 200 тисяч рублів ($3252). Однак необхідної амуніції давно немає у продажу.
На офіційному порталі "Пояснюємо.РФ" ще на початку жовтня повідомляли, що компенсації витрат на купівлю амуніції не передбачено.
Про корупцію в армії Росії розповів Ілля Шуманов, генеральний директор Transparency International в Росії.
Про корупцію в армії Росії розповів Ілля Шуманов, генеральний директор Transparency International в Росії.
"... То обладнання, те екіпірування, те озброєння, яке є, воно часто непридатне для використання. І це підтверджує велику кількість захопленої російської зброї, техніки та російського екіпірування. Їхня українська сторона не соромиться показувати. Це найкращий елемент дискредитації російської армії з боку України.
Обладнання, екіпірування та спорядження закуповувалися міністерством оборони через непрозорі процедури. І як показують матеріали кримінальних справ, 50-70% виділених коштів на переобладнання, відновлення або закупівлю або ремонт військової техніки та обладнання часто залишалося в кишенях тих людей, які відповідали за ці закупівлі. У цьому є певний елемент можливого порятунку чи зниження ризиків загибелі особового складу Збройних сил України через те, що російська армія, як виявилося, досить корумпована, якщо спиратися на відкриті джерела та рішення, на матеріали кримінальних справ”.
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