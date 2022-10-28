Чому війна в Україні не зупинила корупцію у російській армії

14:31 27 жовтня Київ, Україна

Нерідко необхідне спорядження доводиться купувати родичам мобілізованих, що вони самі розповідають у соціальних мережах. У деяких випадках новобранцям доводиться насолоджуватися радянськими запасами.



"Бушлат старий. Його вже після приїзду дали. Звичайні штани, все це як належить. Плащ-намет радянський. Речмішок. Шапка хрін знає якого року. Який? 1982 рік", – розповідає один із новобранців із Пензи у своєму відео.



Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін хвалиться у себе в телеграм-каналі тим, що доставив для так званої народної міліції "ДНР" зимову амуніцію. За словами Рогозіна, це форма, утеплене взуття, термобілизна, в'язані шапки, рукавички.. Тим часом у ЗСУ намагаються розібратися ще з весняно-літньою колекцією російських військових: "Як на вітрині. Друга армія світу. Берці на скотчі".



Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео з розбором російської каски. Під чохлом виявляється стара радянська каска, місцями вкрита іржею. У перехоплених розмовах росіян йдеться про те, що самі вони використовують будь-яку нагоду, щоб розжитися українською амуніцією: "Ми одягнені у все хохляцьке. Коли займаємо їхні позиції, або хтось з трупів знімає. На мені наколінники, поджопники – все мародерське". Не краще справи в російській армії з бронежилетами.



Мобілізовані з Краснодарського краю, які вже опинилися в Україні, як і раніше, сидять практично без усього необхідного обмундирування: "Нам дали калаші та штик-ножі. І, хлопці, копошитеся як хочете. Жодної інформації немає, командування немає. Сидимо як на голках, бо не знаємо де свої, а де чужі. Ні рацій, ні набоїв – нічого немає".



У Петербурзі набув поширення список, озаглавлений "Мінімальний набір для вибуття у військове відрядження". Близькі мобілізовані пишуть, що його видають у військкоматах. У пам'ятці 29 речей. Серед них два рюкзаки, камуфляж, швейцарський ніж, ліхтар, телефон та бронежилет. Вартість такого набору може становити близько 200 тисяч рублів ($3252). Однак необхідної амуніції давно немає у продажу.

На офіційному порталі "Пояснюємо.РФ" ще на початку жовтня повідомляли, що компенсації витрат на купівлю амуніції не передбачено.



Про корупцію в армії Росії розповів Ілля Шуманов, генеральний директор Transparency International в Росії.