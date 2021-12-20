Чому в Україні постійно піднімають «мовне питання»

17:24 07 липень Київ, Україна

Політичний аналітик Максим Маньковський висловив думку щодо розгляду Конституційним судом України «мовного питання» і пояснив чому хворобливий мовне питання знову і знову піднімають в Україні:



"Я народився в російськомовній родині і тому мені дуже легко давати оцінку і висловлювати думки з цього питання. За свої п'ятдесят років я ніколи не відчував дискомфорту, або утисків з приводу того, що я говорю будинку або з родичами російською. При цьому я вивчив українська мова, вільно спілкуюся і пишаюся цим.



Коли у політиків в нашій країні закінчуються ідеї, як підняти рейтинг своїх партій, вони знову і знову піднімають питання державної мови. Звичайно, грати на тонких струнах покоління, яке умовно можна назвати "народженні в СРСР", яке до сих пір ностальгує за хлібом по 16 копійок і газованою водою з сиропом з громадських "гранчаків" по три копійки, набагато простіше, ніж займатися серйозними економічними програмами розвитку країни.



Тому мене не дивує, що деякі політики, що представляють проросійські політичні сили, які фінансуються з Кремля, знову напередодні місцевих виборів, намагаються піднімати це питання.



Вважаю, що мовна проблема в Україні, створена штучно. Вона розпалюється силами, які, сьогодні намагаються оскаржити і скасувати дію закону, що захищає українську мову, в Конституційному суді України, виключно заради своїх політичних інтересів.



Переконаний, що кейс, який до цих пір піднімають на прапори в Україні окремі політичні сили, про те, що російська мова в нашій державі повинна бути другою державною або отримати якісь особливі права, давно вже застарів - і не є актуальним.



Сподіваюся, що КСУ своїм рішенням, раз і назавжди припинить будь-які інсинуації з цього питання ".