Чому "Укрзалізниця" знижує тарифи на вантажоперевезення

З приходом нового правління в "Укрзалізниці" почалися серйозні зміни, які працюють не на миттєве отримання прибутку, а на повернення втраченої частки на ринку, що, на думку правління, має привести до збільшення доходу і прибутку компанії.
З цією ж метою філія UZ-Cargo "Укрзалізниці" в рамках плану впровадження ринкових цін встановила нові тарифи на перевезення вантажів. Створені умови, вигідні бізнесу. Перш за все, клієнту пропонується платити не просто за використання вагона, а за послугу перевезення. Крім того, вартість використання вагонів знижена на 100 грн в порівнянні з січнем 2021 року.
У відповідь на це, на чинне правління УЗ обрушився шквал критики. Однак для професіонала переваги прийнятої стратегії очевидні. І ось чому.
Як частка "УЗ" на ринку вантажоперевезень скоротилася до 19%
Вантажоперевезення залізницею регулярно дорожчали, так, на період з 2016 по 2019 рік ціни піднялися більш ніж на 60% від вартості 2015 року. Зокрема, в 2016 і в 2017 році тарифи росли на 15% щорічно, в 2018 році вони піднялися ще на 8%, а в 2019 вантажоперевезення стали дорожчими на 14,2%.
Результатом цієї стратегії стало скорочення частки УЗ на ринку вантажоперевезень. До моменту приходу в компанію Володимира Жмака вона становила 19% в області перевезення зерна. І це при тому, що "Укрзалізниця", по суті, є монополістом в області залізничних перевезень. Збільшення тарифів призвело до того, що приватна тяга запропонувала більш вигідні умови для підприємців.
Як же вийшло так, що компанія, яка володіє рухомою тягою і інфраструктурою, встановила ціни вищі за ті, що пропонували приватники, які взяли вагони в оренду у тій же самій "Укрзалізниці" або купили б/у вагони. Кому було вигідно встановлювати захмарні тарифи, віддаючи гарантований дохід компанії?
Всього за два місяці дії нової стратегії компанії під керівництвом Володимира Жмака частка "Укрзалізниці" на ринку збільшилася з 19 до 24%.
Нові тарифи "Укрзалізниці" дозволять отримувати прибуток
Глава правління УЗ розповів, чому новий підхід так активно критикується, пояснив, в чому полягає нова стратегія і як з її допомогою компанія в короткі терміни вийде на прибуток. Перш за все, докорінно змінюється підхід. "Укрзалізниця" пропонує вже не просто вагони, а комплексну послугу перевезення вантажів.
Тепер збитки "Укрзалізниці", які осідали доходом в кишені власників приватних організацій, скорочуються, а вже за підсумком року планується не тільки вийти зі збитків, а й отримати прибуток в 3,5 млрд грн.
Ось і виходить, що зниження тарифів має чисто формальний характер. Насправді ж компанія зможе отримувати більш високу ціну і значно збільшить кількість клієнтів, а отже, і перевезень.
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