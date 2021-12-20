Чому "Укрзалізниця" знижує тарифи на вантажоперевезення

23:45 13 березень Київ, Україна

З приходом нового правління в "Укрзалізниці" почалися серйозні зміни, які працюють не на миттєве отримання прибутку, а на повернення втраченої частки на ринку, що, на думку правління, має привести до збільшення доходу і прибутку компанії.

З цією ж метою філія UZ-Cargo "Укрзалізниці" в рамках плану впровадження ринкових цін встановила нові тарифи на перевезення вантажів. Створені умови, вигідні бізнесу. Перш за все, клієнту пропонується платити не просто за використання вагона, а за послугу перевезення. Крім того, вартість використання вагонів знижена на 100 грн в порівнянні з січнем 2021 року.

У відповідь на це, на чинне правління УЗ обрушився шквал критики. Однак для професіонала переваги прийнятої стратегії очевидні. І ось чому.

Як частка "УЗ" на ринку вантажоперевезень скоротилася до 19%

Вантажоперевезення залізницею регулярно дорожчали, так, на період з 2016 по 2019 рік ціни піднялися більш ніж на 60% від вартості 2015 року. Зокрема, в 2016 і в 2017 році тарифи росли на 15% щорічно, в 2018 році вони піднялися ще на 8%, а в 2019 вантажоперевезення стали дорожчими на 14,2%.

Результатом цієї стратегії стало скорочення частки УЗ на ринку вантажоперевезень. До моменту приходу в компанію Володимира Жмака вона становила 19% в області перевезення зерна. І це при тому, що "Укрзалізниця", по суті, є монополістом в області залізничних перевезень. Збільшення тарифів призвело до того, що приватна тяга запропонувала більш вигідні умови для підприємців.

"Наведу як приклад наші зерновози. Коли я тільки прийшов у компанію, вони пропонувалися ринку по 1136 грн на день. А ринок в цей час оперував ціною в 563 грн/день. Зрозуміло, наші зерновози простоювали, тому що за такою ціною вони нікому не були потрібні, а приватні вагони мали попит. І в результаті частка УЗ, яку називають "монополістом", на ринку вагонів опустилася до 19%", - розповідає в своєму інтерв'ю Володимир Жмак.

Як же вийшло так, що компанія, яка володіє рухомою тягою і інфраструктурою, встановила ціни вищі за ті, що пропонували приватники, які взяли вагони в оренду у тій же самій "Укрзалізниці" або купили б/у вагони. Кому було вигідно встановлювати захмарні тарифи, віддаючи гарантований дохід компанії?

Всього за два місяці дії нової стратегії компанії під керівництвом Володимира Жмака частка "Укрзалізниці" на ринку збільшилася з 19 до 24%.

Нові тарифи "Укрзалізниці" дозволять отримувати прибуток

Глава правління УЗ розповів, чому новий підхід так активно критикується, пояснив, в чому полягає нова стратегія і як з її допомогою компанія в короткі терміни вийде на прибуток. Перш за все, докорінно змінюється підхід. "Укрзалізниця" пропонує вже не просто вагони, а комплексну послугу перевезення вантажів.

"Ми не хочемо залишатися вагонною компанією. Ми нікому не пропонуємо вагони, ми пропонуємо комплексну послугу з перевезення вантажів. Хто незадоволений підходом? Той, хто свого часу накупив "задарма" старих вагонів, користуючись тим, що вони в сусідніх країнах потрапили під обмеження щодо продовження термінів їхньої експлуатації. І, таким чином, створив на українському ринку профіцит вагонів. Крім цього, на ринку було дуже багато вагонів "Укрзалізниці", які були здані в оренду різним експедиторам за невигідною для УЗ ціною, при цьому ринку вантажовідправників ці вагони пропонувалися вже в рази дорожче... Але ми знизили ціну на активи, що простоюють, і почали отримувати дохід. А ринок, який набрав цих вагонів у тій же "Укрзалізниці" кілька років тому, і весь цей час здавав їх вантажовідправникам з націнкою - абсолютно природно залишився не при справах. Ось вам і критика,"- розповідає Жмак.

Тепер збитки "Укрзалізниці", які осідали доходом в кишені власників приватних організацій, скорочуються, а вже за підсумком року планується не тільки вийти зі збитків, а й отримати прибуток в 3,5 млрд грн.

"З першого дня роботи як голова правління я підкреслював, що не збираюся "воювати" з бізнесом, а покажу йому реальні вигоди від співпраці. УЗ - логістична компанія і пропонує ринку тарифи, за якими перевозить вантажі. Зараз ми пропонуємо три варіанти формування тарифу маршруту, які ми вже представили ринку. У кожному з них вартість і умови перевезення вантажів залежать від кількості вагонів і відстані. Оновлена послуга маршрутних поїздів дає можливість нашим клієнтам чітко планувати оборот вантажу і швидкість перевезення, що є необхідною умовою для прискорення вантажообігу. У квітні ми плануємо запропонувати ринку єдиний логістичний тариф, оскільки тариф на перевезення складається з двох складових: регульованих державою (це доступ на шляху і тяга) і нерегульованих (вартість вагона)"- говорить Жмак.

Ось і виходить, що зниження тарифів має чисто формальний характер. Насправді ж компанія зможе отримувати більш високу ціну і значно збільшить кількість клієнтів, а отже, і перевезень.