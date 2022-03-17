Чому учні молодших класів повернуться до очної форми навчання

12:59 22 жовтня Київ, Україна

Після закінчення осінніх канікул учні молодших класів повернуться до навчання в денному форматі, а старшокласників чекає змішана форма навчання - в залежності від зони карантину.
 
Експерт у сфері освіти Микола Скиба зазначив, що українська школа, як правило, не готова до дистанційного навчання, але очна форма тільки для початкових класів зменшить ризики для педагогів.
«Молодша школа від базової досить сильно відрізняється - і психологічно, і академічно. І варто враховувати, що молодшим школярам дуже важко дається дистанційне навчання, тому що вони дуже предметні. Тому обґрунтовано, чому молодші школярі повернуться до очних занять», - сказав Скиба.
На думку експерта, робота на рівні молодшої школи зменшить небезпеку для груп ризику.
«Таке рішення зменшить і кількість учнів. Це знизить навантаження на частину педагогів. Тому в цьому є сенс. Крім того, з молодшими школярами працює один вчитель. Вчителі початкових класів менше знаходяться в зоні ризику», - сказав він.
Микола Скиба додав, що молодша школа може залишатися на денній формі навчання за нинішньої епідемічної ситуації.
«Практика дистанційного навчання в школах була напрацьована ситуативно і багато в чому залежала від конкретних педагогів. Тому школа як така не готова до дистанційного навчання. Хоча є успішний світовий досвід. Наприклад, у Великій Британії, молодша школа Preschool, там вона з 4-ьох років, але діти вже вважаються школярами, - там є платформа, сюжети, допомагає BBC. В Україні такого поки немає. Окремі школи - так, але це не впливає на рівень української освіти в кризові часи», - пояснив експерт.
Скиба додав, що рівень педагогічної майстерності вчителів також поляризувався.
«Є блискучі практики, але з іншого боку, якщо заглянути в батьківський чат або групу, ми побачимо повний завал. Дві різні картинки. Правда не те, що десь посередині, вона тяжіє від одного полюса до іншого», - підсумував він.