Чому учні молодших класів повернуться до очної форми навчання

12:59 22 жовтня Київ, Україна

Після закінчення осінніх канікул учні молодших класів повернуться до навчання в денному форматі, а старшокласників чекає змішана форма навчання - в залежності від зони карантину

Експерт у сфері освіти Микола Скиба зазначив, що українська школа , як правило, не готова до дистанційного навчання, але очна форма тільки для початкових класів зменшить ризики для педагогів.

«Молодша школа від базової досить сильно відрізняється - і психологічно, і академічно. І варто враховувати, що молодшим школярам дуже важко дається дистанційне навчання, тому що вони дуже предметні. Тому обґрунтовано, чому молодші школярі повернуться до очних занять», - сказав Скиба.

На думку експерта, робота на рівні молодшої школи зменшить небезпеку для груп ризику.

«Таке рішення зменшить і кількість учнів. Це знизить навантаження на частину педагогів. Тому в цьому є сенс. Крім того, з молодшими школярами працює один вчитель. Вчителі початкових класів менше знаходяться в зоні ризику», - сказав він.

Микола Скиба додав, що молодша школа може залишатися на денній формі навчання за нинішньої епідемічної ситуації.

«Практика дистанційного навчання в школах була напрацьована ситуативно і багато в чому залежала від конкретних педагогів. Тому школа як така не готова до дистанційного навчання. Хоча є успішний світовий досвід. Наприклад, у Великій Британії, молодша школа Preschool, там вона з 4-ьох років, але діти вже вважаються школярами, - там є платформа, сюжети, допомагає BBC. В Україні такого поки немає. Окремі школи - так, але це не впливає на рівень української освіти в кризові часи», - пояснив експерт.

Скиба додав, що рівень педагогічної майстерності вчителів також поляризувався.