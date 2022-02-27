Чому Росія не поспішає надавати допомогу Вірменії

13:39 05 жовтень Київ, Україна

У військовому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах явно видно прагнення Кремля здобути в ролі "миротворця" військову базу ближче до ТАНАП-у і прибрати Ніколу Пашиняна.

Так вважає координатор групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.



Повільно, але впевнено Азербайджан бере реванш в Карабаху за 1994-й рік. Та влада в Єревані, яка буде змушена цей самий реванш зафіксувати, м'яко кажучи, отримає в результаті цього «презирство і ненависть всього вірменського народу».



Імовірність появи російських військ на території Азербайджану поки прагне до нуля. І Туреччина, і Азербайджан цього просто не допустять. І тому, поки власне геть відкидають всі наміри Кремля «зондувати ґрунт на предмет миру та посередництва».



Саме тому, окрім як «миротворчо завивати» в Кремлі не йдуть на істотну і дієву допомогу Єревану (нишком, звичайно, підкидаючи дещо і даючи надію), пише Машовець.



По суті, Путін підготував карабаським вірменам роль жертовного ягняти в своїй великій грі на Південному Кавказі. Кремлю явно та категорично не подобається нинішня влада в Єревані.



Машовець робить висновок, що у Ніколи Пашиняна зараз залишається тільки один вихід - залишити весь цей мазохізм з Кремлем і сісти за стіл переговорів з президентом Алієвим на предмет умов «вічного миру» на основі норм міжнародного права. Інакше - все може закінчитися вигнанням вірмен з Карабаху, і тоді він точно не всидить в своєму нинішньому кріслі.



Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, відповідаючи на питання журналіста про те, чи хотів би він бачити російських миротворців в Карабаху, сказав, що такі питання "можуть бути обговорені в ширшому контексті в рамках мінської групи ОБСЄ".