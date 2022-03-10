Чому опитування Зеленського заплановане саме в день виборів

13:51 15 жовтень Київ, Україна

Володимир Зеленський оголосив всеукраїнське опитування 25 жовтня, цим він фактично відкрито показав свою підтримку провладній партії.

Так вважає політолог Олег Саакян.

«У мене погана новина для скептиків Володимира Зеленського: скільки б не вважали обрану владу нерозумною або непрофесійною, проте, ця ситуація показала, що в команді президента є люди, які мислять стратегічно. Виявилося, що підготовка до цієї ініціативи почалася ще пів року тому, коли подавалися зміни в закон про ЦВК. Коли виринула вперше пропозиція про проведення опитувань. Тоді всі дивувалися - навіщо це їм, такого ж ніколи не було. Ось ми і побачили навіщо», - сказав Саакян.

Політолог зазначив, що таким чином влада отримує контроль над інформаційним простором.

«Другий момент - це розвішані банери партії «Слуга народу» зі слоганом «Україна - це ти». Фактично, ці слогани на початку, з точки зору, політтехнології було складно зрозуміти, і люди сміялися над їхньою недосконалістю та неефективністю. Ось тепер зрозуміла вся технологія. Як і те, що це був фінальний етап перед виведенням «важкої артилерії» у вигляді президента. Президент вступив у виборчу кампанію і почав агітацію за «слуг народу». Звичайно, юридично це довести неможливо, тому що він не закликав ні за кого голосувати, але кілька разів він фактично повторив слоган, і очевидно, з якою метою», - пояснив експерт.

Саакян додав, що завдяки цій технології мобілізувати виборця партії «Слуга народу» вдасться безпосередньо з Офісу президента.



Крім того, це дозволить повернути виборців партії влади, частково розчарованих, але таких, що залишилися потенційно лояльними.

«Таким чином, зараз вони виграли порядок денний. Ця кампанія була дуже прісною, хоча і конфліктною. На цьому тлі такі дії Зеленського підірвали інформаційний простір. Більш того, озвучування цих питань протягом тижня створює можливість нав'язувати порядок денний, на який реагують і опозиція, і експерти, і ЗМІ, і інші гравці, пояснюючи все це, і розповідаючи, навіщо це робилося. Таким чином, Банкова буде контролювати інформаційний простір напередодні виборів», - сказав Саакян.

Експерт підсумував, що така ситуація також створить ризики для команди президента: цьому сприятиме епідеміологічна ситуація в країні.