Чому не можна зупиняти жд-транспорт в Україні

13:04 23 жовтня Київ, Україна

Дії влади, націлені на боротьбу з коронавірусом, періодично зачіпають жд-перевезення, зупиняється залізничне сполучення, що може привести до негативних наслідків.

Кандидат економічних наук, ексдиректор з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев розповів, до чого призведе повна зупинка жд-транспорту.



"Перевезення пасажирів - це не тільки соціальна функція. Для економіки це - переміщення трудових ресурсів.



Сьогодні велика кількість людей працюють на значній відстані від місця проживання - і обмеження руху на залізничному транспорті вдарить по них в першу чергу.



Крім того, диджиталізація тих же соціальних процесів в державі ще не настільки розвинена, щоб всі функції виконувати онлайн. Людям для вирішення питань тих же соціальних виплат також потрібно часто відвідувати відповідні організації.



На прикладі великих міст видно, що і працездатні громадяни найчастіше живуть на відстані від необхідних органів соцзахисту. Тому приміські перевезення необхідні".