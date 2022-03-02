Чому не всі кандидати подали передвиборчі програми

На законодавчому рівні кандидати, зареєстровані в ЦВК, не зобов'язані подавати передвиборчу програму.
Про це розповів політичний експерт Петро Охотін.
«Програми кандидатів, представлених в ЦВК, мають більш формальний характер, ніж реальний. Я пам'ятаю програми, які складалися з однієї пропозиції, і за законом, це відповідало вимогам. Зараз програма повинна містити 4000 символів. Більше писати - не можна, а менше - будь ласка. Тобто, ті програми, які подаються ЦВК, ніколи не відповідають програмам, які ми бачимо в ефірах, буклетах, рекламах», - сказав Охотін.
На його думку, програми кандидатів, зареєстровані в ЦВК, ніколи не відповідають реальним планам дії.
«Ніякої юридичної відповідальності для кандидата за те, що він не виконує своїх передвиборчих обіцянок - немає. Обіцянка не є злочином», - сказав Охотін.
Експерт додав, що виборці повинні критично оцінювати всі чинники, які визначають передвиборчу кампанію кандидата.
«Це питання стосується політичної культури виборців, чи готові вони голосувати розумом, чи готові самі опинитися в омані. Хоча на цих виборах багато хто з кандидатів почав створювати великі стратегії. Можливо, це відгомін президентських і парламентських виборів», - сказав експерт.
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