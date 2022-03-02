Чому не всі кандидати подали передвиборчі програми

15:36 08 жовтень Київ, Україна

На законодавчому рівні кандидати, зареєстровані в ЦВК, не зобов'язані подавати передвиборчу програму.

Про це розповів політичний експерт Петро Охотін.

«Програми кандидатів, представлених в ЦВК, мають більш формальний характер, ніж реальний. Я пам'ятаю програми, які складалися з однієї пропозиції, і за законом, це відповідало вимогам. Зараз програма повинна містити 4000 символів. Більше писати - не можна, а менше - будь ласка. Тобто, ті програми, які подаються ЦВК, ніколи не відповідають програмам, які ми бачимо в ефірах, буклетах, рекламах», - сказав Охотін.

На його думку, програми кандидатів, зареєстровані в ЦВК, ніколи не відповідають реальним планам дії.

«Ніякої юридичної відповідальності для кандидата за те, що він не виконує своїх передвиборчих обіцянок - немає. Обіцянка не є злочином», - сказав Охотін.

Експерт додав, що виборці повинні критично оцінювати всі чинники, які визначають передвиборчу кампанію кандидата.