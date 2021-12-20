Чому місцеві вибори можуть перенести?

17:17 09 липень Київ, Україна

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

На думку, політичного експерта Євгенії Колесникової існує ряд факторів, які можуть посприяти перенесенню дати виборів.



"Все, що стосується місцевих виборів (їх проведення або ж сама можливість їх перенести), прописано в Конституції України. Якщо звернути увагу на цей момент, без зовнішніх маніпуляцій, ми бачимо кілька аспектів для перенесення: воєнний або надзвичайний стан. Коли ми беремо чіткі рамки, зазначені в Конституції, то ризики зірвати або перенести вибори досить низькі.





Вже є кандидати, які вже працюють з електоратом, що дає їм право цілком легально отримувати голоси. У той же час, спілкуючись з представниками різних регіонів, спостерігаю плачевний момент: в липні вже повинні формуватися штаби, розроблятися стратегія. Але, сьогодні навіть провідні політичні партії не представили своїх кандидатів. І це дає привід задуматися про вибори в цілому. Та й взагалі виборча система цього року буде швидше авантюрою, ніж якимось прорахованим дією. Відкриті списки ускладнюють сам процес - як для виборців, так і для комісії. Та й взагалі виборча система цього року буде швидше авантюрою, ніж якимось прорахованим дією. Відкриті списки ускладнюють сам процес - як для виборців, так і для комісії.



Що стосується можливості перенесення виборів і умов для цього. Головним фактором може стати нова хвиля пандемії, про яку говорять вже не перший день. Якщо буде заборона на збір в певному місці певної кількості осіб, потрібно буде міняти сам механізм виборів. Адже явка виборців скоротиться в рази.



Ще один фактор - ми бачимо за останніми соцопитуваннями, що влада втрачає свій електорат. І їй вигідно шукати нову підтримку, для чого потрібна відстрочка часу.



Тому не виключено, що у Верховній Раді ближче до осені буде стояти питання про перенесення місцевих виборів на весну ".