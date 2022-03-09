Чому кількість стихійних лих зростає, і що чекає Україну

У науковій спільноті урагани заведено називати буквами латинського алфавіту, яких всього 21. Кожна може використовуватися тільки один раз в рік. Цього року літери для них закінчилися. Довелося перейти вже на грецький алфавіт. Останній раз з такою проблемою стикалися в 2005 році, але збільшилася кількість не тільки ураганів.
Найчастіше в світі зараз люди страждають від штормів, землетрусів і повеней.
Найчастіше в світі зараз люди страждають від штормів, землетрусів і повеней.
Генеральний секретар ООН напередодні зробив невтішний прогноз для всього людства. Антоніо Гутерреш каже, що це століття може виявитися для нас останнім. І все через глобальне потепління.
Експертка з питань екології Наталя Гозак поділилася своїми побоюваннями щодо майбутніх катаклізмів, яких не уникнути Україні.
Від повеней потерпає 27% України, говорить екологиня Наталя Гозак. У цьому столітті в результаті зміни клімату, передбачають: приблизно 590 населених пунктів на півдні України будуть повністю або частково затоплені в результаті підняття рівня моря.
До цього ще можна і потрібно підготуватися: в запасі 80 років. До кожного стихійного лиха є окремий перелік необхідних заходів, щоб небезпека не переросла в катастрофу. Такі рішення має приймати держава. "Ми витратимо в сім разів менше коштів, ніж потім нам доведеться ці наслідки ліквідувати", - говорить експертка.
Зараз в світі витрачають більше двох трильйонів доларів для ліквідації наслідків стихійних лих. Їхня частота буде тільки зростати. Цей факт потрібно прийняти, каже екологиня. Адже основна причина - це стрімка зміна клімату.
Від повеней потерпає 27% України, говорить екологиня Наталя Гозак. У цьому столітті в результаті зміни клімату, передбачають: приблизно 590 населених пунктів на півдні України будуть повністю або частково затоплені в результаті підняття рівня моря.
До цього ще можна і потрібно підготуватися: в запасі 80 років. До кожного стихійного лиха є окремий перелік необхідних заходів, щоб небезпека не переросла в катастрофу. Такі рішення має приймати держава. "Ми витратимо в сім разів менше коштів, ніж потім нам доведеться ці наслідки ліквідувати", - говорить експертка.
Зараз в світі витрачають більше двох трильйонів доларів для ліквідації наслідків стихійних лих. Їхня частота буде тільки зростати. Цей факт потрібно прийняти, каже екологиня. Адже основна причина - це стрімка зміна клімату.
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