Чому кожен третій ПЛР-тест дає помилковий результат, пояснив Степанов

Про те, що кожне третє ПЛР-тестування помилкове, і саме клінічні симптоми COVID-19 є основним показником для госпіталізації, розповів Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 27 жовтня.
Степанов додав, що є кілька причин неточного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.
"Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - пояснив міністр.
Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявили про рекордну кількість тестів на коронавірус. В Україні до кінця листопада хочуть вийти на 50 тисяч ПЛР-тестів на добу, пояснили у відомстві.
Степанов додав, що є кілька причин неточного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.
"Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - пояснив міністр.
Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявили про рекордну кількість тестів на коронавірус. В Україні до кінця листопада хочуть вийти на 50 тисяч ПЛР-тестів на добу, пояснили у відомстві.
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