Чому інвестори обходять Україну стороною

17:28 30 вересень Київ, Україна

Основна проблема інвестицій в Україну - це нестабільність, вона стосується політичної та податкової сфер, а також корупція і відсутність нормальної дієвої судової системи.

Так вважає заступник голови Федерації профспілок України, кандидат економічних наук, магістр міжнародного права Олександр Шубін.



"Щоб інвестор впевнено приходив на якийсь ринок, важливо, щоб там себе впевнено почували пов'язані з ним банк, юридична та страхова компанії. Юрист готовий працювати там, де немає наскрізь корумпованих судів. Банк - де стабільні оподаткування та фінансова ситуація. А страхова компанія готова страхувати ризики там, де уряд послідовний, де при зміні політичного режиму не змінюються загальні правила гри.



У нас же протягом одного фінансового року можуть кілька разів поміняти правила оподаткування. Зараз уряд готовий знову міняти податки. Причому навіть парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики виступає проти цього. Правоохоронцям вже полегшили доступ до банківської таємниці, тепер хочуть надати це право і податківцям - виключно за письмовим запитом (а не через суд, як зараз).



Йдучи в український суд, ти не знаєш, чи буде прийнято рішення згідно із законом, а не корупційним чином змодельоване на користь компанії-конкурента.



Точок докладання інвестицій у нас досить багато і потенційний прибуток досить високий. Але те, що немає стабільності, передбачуваності, що ми міняємо правила гри швидше, ніж інвестор готовий до них пристосуватися - величезна і головна проблема".