Чому Олексія Навального в Кремлі називають «пацієнт», «хворий» або просто «громадянин РФ»

08:22 27 серпень Київ, Україна

Журналісти Москви спантеличені, чому їх знаменитого колегу, скандально відомого журналіста Олексія Навального керівництво Росії називає «пацієнт», «хворий» або «громадянин РФ», а не по імені.



Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков ухилився від прямої відповіді, сказавши лише, що: