Чому Олексія Навального в Кремлі називають «пацієнт», «хворий» або просто «громадянин РФ»

Журналісти Москви спантеличені, чому їх знаменитого колегу, скандально відомого журналіста Олексія Навального керівництво Росії називає «пацієнт», «хворий» або «громадянин РФ», а не по імені.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков ухилився від прямої відповіді, сказавши лише, що:
«Він є пацієнтом, і він хворіє. Так ми його і називаємо », - сказав представник Кремля.
На уточнююче питання, чи буде прес-секретар продовжувати так робити, він відповів, що це не змінює суті справи.
Пєсков додав, що в Кремлі терпляче ставляться до «різним поспішним формулювань» про отруєння Навального, але категорично не згодні з ними. «Треба знайти отруйна речовина! Як ми можемо говорити про отруєння, якщо немає отруйної речовини? » - сказав представник Кремля.
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