Перемоги: російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони «параду» в зруйнованому Маріуполі

15:09 07 травня Київ, Україна

Охороняти кремлівських убивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих посіпак, які приїхали до Маріуполя, змусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ.. російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону.

Під час особистого спілкування окупанти скаржаться один одному на дурість московського командування та їхнє приниження.

71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецькій дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калинівська, Чеченська республіка.

За злочини проти мирного населення України всіх військових злочинців буде притягнуто до відповідальності.

Пам'ятаєте це мракобіс!