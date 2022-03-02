На думку ВООЗ, тільки 10-20% хворих на COVID-19 небезпечні

На брифінгу ВООЗ лікарка Марія Ван Керкхове заявила, що тільки 10-20% хворих на коронавірус потенційно небезпечні для здорових людей. З ними пов'язано 80% всіх нових випадків зараження COVID-19.
За її словами, не всі хворі передають інфекцію.
Лікарка також назвала потенційно небезпечні місця для зараження - це в'язниці, нічні клуби і т.п., де спостерігається скупчення людей.
В кінці вересня в ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.
Він зможе виявити Covid-19 протягом 15-30 хвилин, а його ціна складе $5 або 142 грн за один екземпляр.
Планується закупити 120 млн таких експрес-тестів для країн з низьким і середнім рівнем доходів.
За її словами, не всі хворі передають інфекцію.
Лікарка також назвала потенційно небезпечні місця для зараження - це в'язниці, нічні клуби і т.п., де спостерігається скупчення людей.
В кінці вересня в ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.
Він зможе виявити Covid-19 протягом 15-30 хвилин, а його ціна складе $5 або 142 грн за один екземпляр.
Планується закупити 120 млн таких експрес-тестів для країн з низьким і середнім рівнем доходів.
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