На думку розробника Новачка Володимира Углєва - отруту могли нанести на спідню білизну Навального

11:48 03 вересень Київ, Україна

Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти розчином А-242. Про це заявив один з творців отрути "Новачок" Володимир Углєв в інтерв'ю The Insider у четвер, 3 вересня.



"З Новачків це може бути розчин твердого аналога А-234, а саме, твердого А-242, плюс додавання якоїсь більш швидкодійної речовини, що приховує симптоми. А-242 за своїми токсикологічними властивостями є 100-відсотковим аналогом А-234, але оскільки в нормальних умовах - це тверда речовина з температурою плавлення близько 96 градусів, то сам по собі він практично безпечний", - сказав Углєв.



Як вважає розробник, отруту могли нанести на спідню білизну Навального.



"Мені чомусь здається, що Олексію його (Новачок - ред.) нанесли на спідню білизну. Якби хтось помацав цю пляму, то міг би теж отримати якесь ураження. Кричав же хтось із поліції, можна отримати ураження від Навального ", - продовжив Углєв.



При цьому між зіткненням з Новачком і його активною дією проходить кілька годин, говорить розробник.



"Якщо це шкірно-резорбтивне ураження, то кілька годин. Але знову ж таки, все залежить від дози отруйної речовини, яка своєю чергою залежить від розміру площі зіткнення зараженої тканини зі шкірою", - підсумував Углєв.



Напередодні уряд Німеччини заявив, що Навального отруїли Новачком. Тести, проведені в німецькій лабораторії, виявили сліди "хімічної нервово-паралітичної речовини групи Новачок".



Потім в РФ назвали отруєння Навального втручанням у внутрішні справи. Західні ЗМІ активізувалися відразу після появи інформації про погане самопочуття Навального, нагадав член Ради Федерації.