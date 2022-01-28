На думку Папи Римського, радість від їжі та сексу йде від Бога

14:20 12 вересень Київ, Україна

Розмірковуючи про християнську мораль, Папа Римський Франциск здивував і шокував багатьох вірян своїм несподіваним висловлюванням. Як пише видання New York Post, понтифік визнав задоволення від їжі та сексу "божественними".

На таке відверте висловлювання Папа Франциск пішов в інтерв'ю італійському письменникові Карлу Петрині. Чоловік працює над книгою під назвою «Terra Futura», в якій він збирає гучні висловлювання понтифіка.

За словами Папи Римського, задоволення не є католицьким чи християнським - "воно просто божественне". Також понтифік зазначив, що і насолода від сексу або їжі приходить від Бога.

Франциск вважає, що хороша їжа допомагає поліпшити здоров'я людини, а інтимна близькість - "робить любов красивою, і гарантує збереження людського роду".

На закінчення Папа зазначив, що перебільшена мораль вірян - це лише неправильне трактування християнського послання.

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