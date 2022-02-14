Плюси та мінуси подвійного громадянства в Україні

19:08 23 вересень Київ, Україна

Уряд продовжує роботу над законопроєктом про подвійне громадянство, щоб закон не спрацював проти України, його потрібно винести на більш широке обговорення.

Так вважає політолог Олег Лісний.

«Якщо на це питання дивитися так, що за кордоном проживає багато українців і є громадянами України і їм потрібно дати можливість, щоб вони могли використовувати свій досвід і на благо України, то в цьому сенсі позитивний момент. З іншого боку - у нас війна і ми близькі до катастрофи. Зокрема, у нас на окупованій території масово роздають паспорти Російської Федерації. Про Крим я взагалі мовчу. Там тотальна примусова паспортизація і це дуже небезпечний момент», - сказав Лісний.

Він додав, що ці люди зможуть брати повноцінну участь у житті держави.

«Люди, які отримали громадянство Росії, теж. І тоді це питання може бути небезпечним. Я все ж схиляюся до того, що це дискусійне питання і необхідно провести широке громадське обговорення», - уточнив він.

Лісний пояснив, що обговорення такої ініціативи має пройти етапи узгодження із суспільством.

«Це план про наміри. Його треба врахувати, щоб рішення не йшло всупереч з суспільством», - зазначив він.

За його словами, крім проблем з Російською Федерацією, питання подвійного громадянства матимуть наслідки і для інших сусідніх країн - Румунії та Угорщини.