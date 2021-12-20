"Плівки Деркача" - удар по іміджу

15:06 10 липень Київ, Україна

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив нові записи розмов Петра Порошенка. На одній з них був записаний діалог п'ятого президента України з колишнім віце-президентом США Джо Байденом , на якому нібито розкривалася причетність української розвідки до організації диверсій на території окупованого Криму, а на іншій плівці зафіксовано дружня бесіда між Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним через два місяці після кровопролитних боїв під Дебальцеве.

Політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко висловив думку, що записи вела українська сторона, і зараз постає питання, яким чином відбуваються подібні «зливи», однак іміджу політика-патріота Петра Порошенка завдано удар, який матиме наслідки.

«Швидше за все, це реальний розмова, оскільки там є емоції. Емоції змонтувати неможливо, а там цільні елементи діалогу. Фразу або окремі слова можна скомпонувати, а емоцію - навряд чи. Але там немає початку розмови, він неповний. З точки зору держави, це, звичайно, ненормально. Безумовно, для прихильників Петра Олексійовича це потужний удар, і вони чисто психологічно не вірять цьому і не сприймають таку інформацію, а для прихильників Порошенко, які просто не люблять Зеленського, - це привід задати собі питання: а чи варто підтримувати саме Порошенко. Можливо, на роль лідера проти Зеленського повинен бути обраний інший. Це важливо. Головний наслідок цього зливу - тріщина в патріотичному іміджі Порошенко », - підкреслив політолог.

Також він зазначив, що запис розмови здійснювала, ймовірно, українська сторона.

«Я мало вірю у версію операції Кремля, тому що під час цієї телефонної розмови обидва президенти виглядають цинічними політиками з подвійними стандартами. Насправді ця розмова не вигідний і Путіну. Безумовно, Порошенко постраждав більше, оскільки у нас тема патріотизму більш чутлива, але все одно помітно, що в Росії це не коментують. Якби це була спецоперація Кремля, то російські ЗМІ про це тільки б і говорили. Те, що писали наші, немає ніяких сумнівів. Якби робили в Кремлі записи нашого президента, то це повний жах і повну відсутність держави », - поділився думкою Фесенко.

Він додав, що слив переговорів вищих посадових осіб міг відбутися в рамках співпраці Деркача з командою Трампа.