20:21 07 серпень Київ, Україна

Послуга від Мін'юсту - платні камери в СІЗО, порушують принципи Конституції, Конвенцію прав людини і не є рішенням основної проблеми.

Так вважає правозахисник Борис Захаров.

«Ідея є немислимим тому, що вона порушує принцип презумпції невинності. Тобто апріорі, якщо є такі подарункові сертифікати, то це ознака поліцейської держави. Всі люди сприймаються, як потенційні правопорушники. Цей подарунковий сертифікат треба вручати зі словами Фелікса Дзержинського: «Те, що ви не сидите, це не ваша заслуга, а наша недоробка». Це суперечить принципам права, зокрема, Європейській Конвенції статті 6 частини 2 - презумпція невинуватості в частині права на справедливий суд. Тобто все визнаються потенційними правопорушниками. Ці подарункові сертифікати виглядають огидно », - сказав Захаров.

Такі дії, за словами експерта, можна пояснити імітацією реформ і репресивної лінії влади по «посадкам».