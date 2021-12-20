Платні камери в СІЗО порушують принципи Конституції
20:21 07 серпень Київ, Україна
Послуга від Мін'юсту - платні камери в СІЗО, порушують принципи Конституції, Конвенцію прав людини і не є рішенням основної проблеми.
Так вважає правозахисник Борис Захаров.
«Ідея є немислимим тому, що вона порушує принцип презумпції невинності. Тобто апріорі, якщо є такі подарункові сертифікати, то це ознака поліцейської держави. Всі люди сприймаються, як потенційні правопорушники. Цей подарунковий сертифікат треба вручати зі словами Фелікса Дзержинського: «Те, що ви не сидите, це не ваша заслуга, а наша недоробка». Це суперечить принципам права, зокрема, Європейській Конвенції статті 6 частини 2 - презумпція невинуватості в частині права на справедливий суд. Тобто все визнаються потенційними правопорушниками. Ці подарункові сертифікати виглядають огидно », - сказав Захаров.
Такі дії, за словами експерта, можна пояснити імітацією реформ і репресивної лінії влади по «посадкам».
«Взагалі ці VIP-камери і подібне - дискримінація. Забезпечені люди матимуть переваги перед законом. Є принцип рівності всіх перед законом, незалежно від рівня доходів. А тут виходить, що люди не рівні за соціальним статусом. Зараз близько 20 тисяч осіб перебувають в СІЗО - не можуть же зробити 20 тисяч VIP-камер. Значить, це буде відбуватися вибірково, тільки для тих, хто може заплатити і кого прийме рішення ДКВС. Це суперечить принципу рівності всіх перед законом. Це антиконституційно і суперечить міжнародним угодам України », - пояснив Борис Захаров.
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