Платні дороги в Україні - чи реально?

20:11 26 листопада Київ, Україна

Нещодавно Міністерство інфраструктури України презентувало нову для нашої країни форму інвестицій в ремонт і будівництво автодоріг - державно-приватне партнерство. Що являє собою ДПП, і чим це обернеться для пересічних українських громадян, зокрема, автомобілістів? Давайте розберемося.

Отже, ДПП - це форма залучення інвесторів в дорожній сектор України. Іншими словами, будувати і ремонтувати дороги планують не тільки за державний кошт, а й використовуючи засоби приватних інвесторів.

Перша програма ДПП передбачає виконання близько 25 проєктів по реконструкції доріг загальною довжиною 4 тисячі кілометрів. Можливий обсяг інвестицій складе 8-10 млрд доларів. Програму поділили на три етапи, кожен з яких буде містити певну кількість проєктів. Перший етап, що складається з 6 проєктів, виступає як експериментальний, щоб зрозуміти, як буде проходити процес пошуку виконавців, виконання робіт. Терміни реалізації першого етапу програми ДПП - 2021-2023 рр.

Чи передбачає залучення приватних інвесторів перетворення відремонтованих доріг на платні?

Припустимо, інвестор вклав свої гроші в ремонт ділянки дороги. Дорога стала ідеальною і комфортною для їзди. Він хоче отримати від цього дохід. Логічним було б зробити цю ділянку дороги платною. Однак в умовах українських реалій зробити це можна з кількох причин.

По-перше, не можна робити платними вже наявні дороги, адже податки платилися багато років, а їздити доводилося по огидних дорогах. Автомобілісти цілком заслуговують на те, щоб користуватися відремонтованими дорогами зараз.

По-друге, платними можна робити тільки нові дороги, у яких буде альтернативна безкоштовна дорога.

Всі ці моменти начебто розуміють в Міністерстві інфраструктури, тому запевняють, що ДПП - це не про платні дороги, а про дороги на виплат. Тобто зараз інвестор вкладає свої гроші в ремонт і будівництво доріг, а потім протягом 20-25 років отримує оплату частинами від держави. При цьому приватник зобов'язаний підтримувати ці ділянки доріг в належному експлуатаційному стані, своєчасно виконуючи поточний ремонт в разі необхідності. Таким чином, інвестор буде отримувати певний прибуток шляхом податків, які автомобілісти платять державі.

Чи впораються інвестори зі взятими на себе 20-25-річними зобов'язаннями в умовах нестабільності економки і бізнесу в Україні?

Україна - не найстабільніший в економічному плані регіон, і рідкісний бізнес здатний протриматися на плаву такий тривалий період. Що буде, якщо компанія, яка обслуговує дорогу, зникне або розориться? Ймовірно, будуть шукати нових підрядників або знову повернуться до державного обслуговування.

Хто буде стежити за утриманням доріг у відповідних експлуатаційних умовах?

Повідомляється, що стандарти якості відновлення доріг і їхнього подальшого утримання будуть зафіксовані в тендерній документації і будуть однаковими для всіх учасників, проте хто буде регулярно стежити протягом 25 років за їхнім дотриманням, поки не ясно.