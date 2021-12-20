Платна вакцинація в Україні

Природно, що заява відразу викликала критику в опозиційних сил. Депутат від фракції голос Ярослав Железняк зауважив: “Щодо «Вовиної тисячі», якщо ми говоримо про саму ідею, я поки що не до кінця розумію її втілення. Напевно, будь-який стимул вакцинації – це непогано. Що стосується розрахунків, якщо ми дивимося на кількість вакцинованих зараз і кількість людей, які будуть вакциновані, то говоримо щонайменше про 15 млн населення. 15 млн помножити на тисячу - 15 млрд грн. Я уважно слухав звернення президента і почув, що він планує виділити цього року 3 млрд грн і наступного року 3 млрд грн. Таким чином, у нас є нестача щонайменше 9 млрд”.

Зауваження досить вагоме. При тому, що бюджет на наступний рік уже затверджено і зайвих грошей немає. Проте слід зазначити, що, за словами президента, гроші можна буде витратити у сферах, які постраждали від карантинних обмежень, особливо минулого року. Йдеться про кінотеатри, театри, музеї. Також можливо буде придбати подорож у межах країни. Варто також зазначити, що 1000 грн не видаватиметься особисто на руки українцеві. Йдеться швидше про сертифікати, подібні до ковідних.

У такому разі проблема, озвучена Железняком, вирішувана. Адже якщо українець вирішить скористатися грошовим сертифікатом, отриманим за вакцинацію, йому не доведеться чекати на свою чергу. Однак черга на отримання вже реальних грошей може виникнути у тих самих сфер, які їх переводять в готівку у держави. Або можливий варіант, що за допомогою цих сертифікатів можна буде сплатити податки. Варіантів, насправді маса, якщо йдеться саме про папірці, еквівалентні 1000 грн, а не про самі фізичні купюри.

Це ще одне гарне рішення для залучення громадян, які не визначилися, до вакцинації, яке при цьому торкається та стимулює економіку України, адже крім як у рідній країні гроші витратити більше ніде не вийде і вони будуть направлені в потрібне державі русло. Залишилося тільки довести все до розуму, щоб ковідні виплати не перетворилися на типову корупційну схему з переведення в готівку “брудних” активів.