План "С" або третя фаза війни

У МВС заявили про перехід Росії до нової фази війни в Україні: що це означає.

РФ починається готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися

Росія розпочала третю фазу війни в Україні та готується до довгострокової битви. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, першою фазою було завдання захопити Україну за 3-4 дні, другою – оточити наших військових на сході країни.

"Вони планували одне дуже велике оточення – хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення сподівалися провести так, щоб разом із Краматорськом та Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення – фактично Сєверодонецька та Лисичанська, але й цього вони зробити не можуть", – розповів він.

За його словами, зараз настала третя фаза війни, коли вони починають готуватись до оборони рубежів, на яких зупинилися.

Зараз настала третя фаза - коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу фазу.. Вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів із ними, і Захід спробує нас щось обміняти", — сказав він.

Подальші прогнози

Американський аналітичний центр ISW вважає , що путін у найближчі місяці має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї, поширюється на ці території.

Військовий експерт Олег Жданов вважає , що якщо наші військові почнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. У всякому разі, на Донбасі треба йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що на жаль це буде жоден місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.

Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляв , що у кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж, президент ряф Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.

У російсько-українській війні наближається переломний момент, - британський експерт Майк Мартін .

ЗСУ відтіснили армію Росії до кордону в Харківській області, тим самим перерізавши одну з основних ліній постачання орків в Ізюмі.

За словами експерта, протягом останнього тижня на фронті розпочалася кульмінація: російські сили перейшли від наступу до оборони, і навпаки – ЗСУ перейшли від оборони до наступу.

На думку радника глави МВС, російська еліта зараз почне розколюватись у боротьбі за переділ влади. У Росії виникає серйозний кризовий момент. Цьому сприяє низка факторів, у тому числі: російська сторона у переговорах про обмін полонених почала згадувати і тіла мертвих – раніше не було. Така зміна риторики може свідчити про те, що масштаби втрат особового складу настільки великі, що керівництво вже не може їх приховувати від населення. Насамперед родичів загарбників. Але соцопитування вказує, що абсолютна більшість росіян (95%) відмовляються відповідати на прямі питання про те, що відбувається: вони розуміють, але бояться говорити.

Але історія в цьому питанні однозначна – терпіння в якийсь момент «вривається» і відбувається революція, військовий переворот, масовий не контрольований психоз.

Подібне зараз відбувається у Росії. кремль нездатний керувати державою, народ заляканий, одурманений ідеологією, але вже хоче змінити своє життя на краще.

Так, що план «С» чекає на черговий провал.