Пірати нашого століття . Придуркуваті… пришклепкуваті … приросійські

Засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич був затриманий в неділю, 23 травня, у ході спецоперації. Таких спецоперацій раніше білоруські спецслужби не проводили. Літак рейсу ATH-VNO Ryanair, на якому він летів з Греції в Литву, був змушений до посадки на території Білорусії винищувачем РБ.
Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент з примусу до посадки літака і затримання екс-редактора NEXTA Романа Протасевича «державним піратством».
«По суті, це викрадення людини режимом, керованим диктатором», - заявив О'Лірі і зазначив, що в історії європейської авіації ще не було такого випадку, як цей. Він також повідомив, що в Мінську літак покинули «п'ять або шість чоловік», припустивши, що вони були агентами білоруських спецслужб.
Щоб було остаточно ясно - пілоти вимушеного до посадки в Білорусі літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюсу. Їм довелося повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону всього 30 км.
За даними FlightRadar у попередніх аналогічних рейсах пілоти завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 кілометрів до Вільнюса, але в цей раз пілоти йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто фактично уникали переслідування винищувачем, і повернули назад всього за дві хвилини до перетину литовського кордону.
Схоже на те, що у винищувача був дозвіл на застосування зброї, і екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що в разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі.
Очевидці, які зняли повернення на аеродром в Барановичах винищувача МіГ-29, який був посланий Лукашенко для перехоплення літака Ryanair з Романом Протасевичем на борту, помітили на винищувачі ракети класу «повітря - повітря» 4 Р-73Л і 2 Р-27Р.
Як повідомили білоруські ЗМІ, Лукашенко особисто віддав наказ про проведення цієї операції…
З’явилася інформація, що за дві години до інциденту російським ЗМІ наказали «підготуватися для публікації важливого повідомлення». Цей факт напряму вказує на те, що операція курувалася з Кремля.
Коли літак після затримки таки випустили в Вільнюс, в Мінську залишилося шість пасажирів. Це Роман Протасевич і його дівчина, їх затримали. І ще четверо невідомих, троє з них - громадяни Росії. Імовірно, це співробітники спецслужб, які здійснювали спецоперацію «зсередини». Тобто справжні «повітряні пірати».
Безсумнівно, це акт справжнього державного тероризму з боку Білорусі. З великою часткою ймовірності він не тільки планувався, але і здійснювався спільно з Росією.
Роман Протасевич – особистий ворог Лукашенка. Він не простий опозиціонер і навіть не координатор опозиційної групи. Таких спецслужби всіма правдами і неправдами «видавлюють» з Білорусії. Протасевич зіграв дуже важливу роль в дискредитації «останнього диктатора Європи», його найближчого оточення і навіть дрібних провінційних чиновників. Створені командою Протасевича ресурси показали справжнє обличчя нинішньої білоруської системи держуправління - від верху до низу, в найдрібніших і найінтимніших подробицях, з публікацією документів і свідченнями очевидців.
Nexta виявився настільки ефективним проектом, що Лукашенко був змушений буквально літати на вертольоті, тому що розстрілювати мирні маніфестації в 100-200 тисяч чоловік, які перекривали йому шлях, він так і не наважився. Лякав, недвозначно натякав, але не наважився. І за це величезне приниження хтось повинен був відповісти.
З усього виходить, що міжнародний терорист Лукашенко захопив іноземний літак зі своїм особистим ворогом, піддавши тим самим небезпеці громадян інших країн. Тепер стало зрозуміло, що людям смертельно небезпечно не тільки жити в Білорусі, але і літати над нею.
Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент з примусу до посадки літака і затримання екс-редактора NEXTA Романа Протасевича «державним піратством».
«По суті, це викрадення людини режимом, керованим диктатором», - заявив О'Лірі і зазначив, що в історії європейської авіації ще не було такого випадку, як цей. Він також повідомив, що в Мінську літак покинули «п'ять або шість чоловік», припустивши, що вони були агентами білоруських спецслужб.
Щоб було остаточно ясно - пілоти вимушеного до посадки в Білорусі літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюсу. Їм довелося повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону всього 30 км.
За даними FlightRadar у попередніх аналогічних рейсах пілоти завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 кілометрів до Вільнюса, але в цей раз пілоти йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто фактично уникали переслідування винищувачем, і повернули назад всього за дві хвилини до перетину литовського кордону.
Схоже на те, що у винищувача був дозвіл на застосування зброї, і екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що в разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі.
Очевидці, які зняли повернення на аеродром в Барановичах винищувача МіГ-29, який був посланий Лукашенко для перехоплення літака Ryanair з Романом Протасевичем на борту, помітили на винищувачі ракети класу «повітря - повітря» 4 Р-73Л і 2 Р-27Р.
Як повідомили білоруські ЗМІ, Лукашенко особисто віддав наказ про проведення цієї операції…
З’явилася інформація, що за дві години до інциденту російським ЗМІ наказали «підготуватися для публікації важливого повідомлення». Цей факт напряму вказує на те, що операція курувалася з Кремля.
Коли літак після затримки таки випустили в Вільнюс, в Мінську залишилося шість пасажирів. Це Роман Протасевич і його дівчина, їх затримали. І ще четверо невідомих, троє з них - громадяни Росії. Імовірно, це співробітники спецслужб, які здійснювали спецоперацію «зсередини». Тобто справжні «повітряні пірати».
Безсумнівно, це акт справжнього державного тероризму з боку Білорусі. З великою часткою ймовірності він не тільки планувався, але і здійснювався спільно з Росією.
Роман Протасевич – особистий ворог Лукашенка. Він не простий опозиціонер і навіть не координатор опозиційної групи. Таких спецслужби всіма правдами і неправдами «видавлюють» з Білорусії. Протасевич зіграв дуже важливу роль в дискредитації «останнього диктатора Європи», його найближчого оточення і навіть дрібних провінційних чиновників. Створені командою Протасевича ресурси показали справжнє обличчя нинішньої білоруської системи держуправління - від верху до низу, в найдрібніших і найінтимніших подробицях, з публікацією документів і свідченнями очевидців.
Nexta виявився настільки ефективним проектом, що Лукашенко був змушений буквально літати на вертольоті, тому що розстрілювати мирні маніфестації в 100-200 тисяч чоловік, які перекривали йому шлях, він так і не наважився. Лякав, недвозначно натякав, але не наважився. І за це величезне приниження хтось повинен був відповісти.
З усього виходить, що міжнародний терорист Лукашенко захопив іноземний літак зі своїм особистим ворогом, піддавши тим самим небезпеці громадян інших країн. Тепер стало зрозуміло, що людям смертельно небезпечно не тільки жити в Білорусі, але і літати над нею.
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