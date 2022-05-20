Перший суд над російським окупантом

Російський військовослужбовець Кантемирівської танкової дивізії Вадим Шишімарін сумно дивиться через скло своєї клітини для обвинувачених. Йому 21 рік, але виглядає він набагато молодшим. Сержанта збройних сил Росії полонили ще два місяці тому в Сумській області. Шишімарін у танковій колоні увірвався 24 лютого в Україну, кілька разів потрапив під обстріл, загубився і врешті-решт здався в полон. Але перед цим він встиг убити пострілом у голову 62-річного українця Олександра Шеліпова у селі Чупахівка Сумської області.

Саме за цей злочин його судять у заповненому журналістами залі суду у Києві.

"Була стресова ситуація"

Шишімарін перебуває під вартою. Перше засідання у його справі Солом'янський районний суд Києва провів лише 13 травня, а вже 19-го – закінчив процес. Виступ захисту у дебатах та останнє слово обвинуваченого заплановано на сьогодні, 20 травня. Теоретично, цього ж дня може бути ухвалено вирок у справі. Вадим Шишімарін визнає свою провину. У суді говорить тихо та спокійно, відповідає на всі запитання суддів, прокурорів та потерпілої. В оповіданні підсудної події виглядали так: з ранку 24 лютого вони отримали наказ слідувати за своєю колоною та заїхали до України. За кілька днів, 28 лютого, колону розбили на Сумщині, і військові почали окремими підрозділами намагатися виходити до пункту постійної дислокації.

Конвой виводить російського військового із суду.

Шишимарин та ще четверо військових забрали автомобіль у цивільного та спробували виїхати у бік кордону. Житель села Чупахівка Олександр Шеліпов виїхав велосипедом на околицю населеного пункту, щоби подивитися на вирву від вибуху бомби. Згодом його дружина у суді скаже, що намагалася відмовити чоловіка від цієї витівки. Коли чоловік з велосипедом проходив повз машину з російськими військовими, йому зателефонував друг. Як згадує Шишімарін, невідомий військовослужбовець не з його підрозділу, який перебував з ним в автомобілі, наказав розстріляти цивільного з телефоном, бо він нібито передає їхні координати українським збройним силам. "Невідомий почав кричати, щоб я стріляв, тому що я наражаю їх на небезпеку", - сказав підсудний.

21-річний Вадим Шишімарін у суді. Він визнав свою провину

Сержант виконав наказ невідомого та випустив чергу з автомата в голову Шеліпова. Як звали цього "невідомого", яке його звання та підрозділ, Шишімарін не знає (прокуратура каже, що прізвище цього росіянина Куфакова). "Була стресова ситуація", - пояснює він і додає, що цей наказ офіцер згодом загинув. Після вбивства громадянського росіяни повільно поїхали далі, але потрапили у засідку. Їхню машину розстріляли з рушниць місцеві тероборонівці. Шишімарін з іншими російськими військовими зникли на фермі і наступного ранку здалися українцям.

"Я знаю, що ви мені не вибачте"

Шишімарін каже, що щиро кається у скоєному вбивстві. Але чому виконав злочинний наказ, отриманий від невідомої йому особи, пояснити не може. Він запевняє, що не хотів воювати. "Я вважав за потрібне здатися і залишитися живим", - пояснює.

Росіянин Шишімарін вибачається у дружини вбитого ним українця

У суді відбувся діалог між обвинуваченим та потерпілою Катериною Шеліповою – вдовою загиблого. Перед цим вона зі сльозами на очах розповіла присутнім, як любила свого чоловіка і якою він був людиною.. "Втрата мого чоловіка – це для мене все. Він для мене був усе, він був мій захисник, я за ним прожила як за кам'яною стіною", – плачучи жінка. Вона запитала Шишімарина, що він відчував, коли він убив її чоловіка. "Страх", - відповів росіянин. "Я знаю, що ви не зможете мені пробачити, але я прошу у вас вибачення", - заявив він.

Чи можливий обмін?

Катерина Шеліпова в ході процесу несподівано висловила свої міркування щодо подальшої долі російського військового.

Катерина Шеліпова не проти обміну вбивці її чоловіка

Вона заявила, що хоче для нього довічного ув'язнення, але й не проти його обміну. Слід зазначити, що питання обміну ніхто з присутніх не порушував – ні сторона обвинувачення, ні сторона захисту. "Якщо його змінять на наших маріупольських захисників з "Азовсталі", я не буду проти. Я буду тільки за", - наголосила Катерина Шеліпова. В даний час на підконтрольній росіянам території перебуває близько 1700 українських військових, які тримали оборону на заводі "Азовсталь" в оточеному Маріуполі.. Сам Шишімарін нічого не сказав про своє ставлення до можливого обміну. Він лише зазначив, що до війни не дуже цікавився Україною, але коли зі своїм підрозділом в'їхав на територію Сумщини, зрозумів, що вони вторглися до іншої країни.

Прокурор Андрій Синюк у суді. На задньому плані у скляній клітці Вадим Шишімарін.

Державне звинувачення оприлюднило для Шишимаріна найвищу міру покарання – довічне ув'язнення. Йому пред'явлено ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу – "порушення законів та звичаїв війни". "Наскільки щиро кається Шишімарін — на розгляд суду. Його вина доведена і без його каяття", - наголосив прокурор Андрій Синюк.