Перші мобілізовані вже в Україні

Відомості про перших мобілізованих росіян на фронті з'явилися через тиждень після офіційного оголошення путіна. При цьому в кремлі обіцяли проводити довоєнну підготовку, яка мала тривати щонайменше один місяць. У результаті - кілька десятків убитих і полонених росіян через тиждень після отримання повістки.

Для людини, яка прибуває поза інформаційним полем росії, важко зрозуміти, як люди взагалі можуть слухати те, що доноситься до них з федеральних телеканалів. Проте середньостатистичний росіянин свято вірить словам соловйова, симоньян, коношенкова та інших одіозних діячів обслуговуючого апарату інформаційного фронту рф. Та й самого путіна, який не раз порушував своє слово, також продовжують підтримувати та вірити у те, що каже дід.

У той самий час, якщо раніше це стосувалося лише збільшення середнього цінника життя, то тепер така віра дорівнює смерті. Все йде "за планом", але тільки не за кремлівським. Як і передбачалося, перші партії мобілізованих із першої хвилі кинули на фронт без підготовки, як мішки з піском, щоб заткнути дірки, що утворилися внаслідок повного чи часткового знищення регулярної армії рф на окремих ділянках фронту. Як не дивно, але саме це гарматне м'ясо отримало "найкраще спорядження" з того, що залишилося в запасах агресора. Наступні партії мобілізованих виявляться у гіршому становищі і навряд чи зможуть розраховувати хоча б на теплий одяг та значну підтримку у бронетехніці.

Мобілізація – відчайдушний крок путіна, щоб виграти час та протриматися у своєму кріслі ще небагато. А люди для діда – витратний матеріал, дрова, що підтримують вогонь у каміні біля крісла.